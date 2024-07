Gilles Platret veut lancer un nouveau parti

Alors qu'il a fini en deuxième position à Chalon-sur-Saône avec 33,08 % des suffrages exprimés et bon dernier sur la 5ème circonscription avec 27,92 % des voix au second tour des élections législatives anticipées, Gilles Platret ne s'avoue pas vaincu. Le candidat-maire entend créer un nouveau parti de droite. La création de ce nouveau mouvement, dont le nom ne nous a pas encore été communiqué, doit être officialisée au cours de rencontres organisées en septembre à Chalon-sur-Saône.

Le futur parti revendique son attachement à l'«identité française», «l'autorité» et «les valeurs de l'effort et du travail». Si Gilles Platret assumera la présidence du mouvement, aucun autre nom n'a encore été dévoilé. On peut penser que Frédéric Borne, son suppléant lors des derniers élections, y figurera en bonne place. Le franc-parler et l'engagement sans faille de cet exploitant agricole d'Écuisses a, en tout cas, été apprécié par celles et ceux qui ont porté leur confiance au candidat sans étiquette.

Le futur lancement de ce nouveau mouvement montre que le maire de Chalon-sur-Saône n'a pas abandonné toute ambition nationale.

Comme un premier tour de chauffe, une première réunion publique a eu lieu ce mardi 16 juillet, 19 heures, au Square Soubrane.

«Cette élection, même si elle ne s'est pas conclut par une victoire, n'est qu'un commencement», prévient d'entrée de jeu Gilles Platret.

Celui-ci qualifiera ces élections législatives anticipées de «campagne d'arrache-pied» et «éclair». «Jamais on a vu un président prendre une décision avec autant de légereté», déplore ce dernier, «il y avait sans doute de quoi se donner un peu de temps (avant de prendre une telle décision)».

«Les Français étaient en droit d'attendre un débat !»

Pour l'édile, le président de la République Emmanuel Macron et son gouvernement ont pris «une cargaison invraisemblable de décisions hors-sol».

«Une équipe qui a contribué l'émiettement du pays»

«Je suis plus indulgent envers Gérald Darmanin (Ndlr : le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer) qui a pourtant été bridé mais personne ne l'a obligé à rester», concède-t-il.

Il sera beaucoup moins tendre envers Bruno Le Maire qu'il qualifiera de «pire ministre des Finances».

À l'échelle locale, le maire tâclera le député sortant issu de la majorité présidentielle Louis Margueritte qui, il l'assure, aurait dit que «tout était de la faute de Gilles Platret».

Un gouvernement qui, selon Gilles Platret, par son laxisme, est à l'origine du développement de l'insécurité et de l'islamisme politique, deux de chevaux de bataille du premier magistrat de la ville.

Pour ce dernier, cette «lame de fond», à savoir l'augmentation de ces crimes et délits et une immigration «hors de contrôle», remonte aux années 70 avec le regroupement familial.

«Plus personne ne sait qui rentre dans ce pays (...), ça ne peut pas tenir», regrette l'édile.

Excluant une immigration zéro «qui serait fatale à l'économie du pays», Gilles Platret opte pour une immigration choisie ou plutôt «contrôlée», selon ses mots.

(Plus de détails à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati