Une page se tourne pour Chantal et Lise

Le tout Chalon s’est invité à la grande fête que donnaient Chantal et Lise pour clore un chapitre de leur vie professionnelle. Un chapitre, aussi, de la vie chalonnaise… Le bar-restaurant de Lise, Côté Saône, est passé à d’autres mains, tout comme, il y a quelques mois, le bar tenu par Chantal Sur la place. Ces lieux familiers à nombre de Chalonnais vivront une autre vie.

Chantal et sa fille Lise ont tourné une page. Et ce fut une joyeuse soirée d’adieu. Là se sont retrouvés commerçants, amis, clients et habitués, employés… Tout ce monde accueilli par le sourire légendaire de Chantal et la gaieté de Lise.

Rue de Strasbourg, la terrasse de Côté Rhum débordait de bonne humeur et de bruissement des conversations, ponctuées ici et là de clameurs enthousiastes. On savourait les punchs à tous les parfums, les amuse-gueules de toutes les couleurs, la charcuterie estivale.

Merci à Mathieu Catroux pour les photos ci-dessous.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]