Le député Arnaud Sanvert se livre à cœur ouvert

Arnaud Sanvert naît le 3 mars 1983 à Saint-Rémy, d'André Sanvert, un ancien de chez Kodak originaire de Marnay, et de Claudette, aide à domicile originaire de Saint-Vincent-en-Bresse.

«J'ai toujours habité à Chalon-sur-Saône avant de m'installer à Châtenoy-le-Royal, et j'avais des grands-parents agriculteurs», précise ce dernier fier de ses origines bressanes.

Arnaud a fait toutes ses études dans la Ville de Niépce avec à la clé une formation dans l'industrie, le commerce et l'hôtellerie-restauration.

«J'ai un peu touché à tout. Je peux donc m'exprimer sur le monde du travail en toute connaissance de cause», explique le nouveau député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

Interview

Bonjour Arnaud, on va pas y aller par quatre chemins, pourquoi avoir choisi de rejoindre le Rassemblement National (RN) ?

Bonjour Karim. C'est simple, j'estime que c'est le seul mouvement apte à régler tous nos problèmes. J'ai adhéré au RN en 2016 et commencé à militer activement après les municipales de 2020 (Ndlr : Franck Diop était alors le candidat du RN à Chalon-sur-Saône qui terminera à la 6ème place avec 3,36%).

Une bonne expérience ?

On peut dire ça comme ça... Après ce désastre, plus rien ne tenait la route. Alors avec Aurélien Dutremble (Ndlr : Désormais député de la 3ème de Saône-et-Loire), on a pris le taureau par les cornes et repris la main de la Fédération (départementale de Saône-et-Loire).

Vous avez fait tabula rasa ?

En effet, on est repartis de zéro. Et croyez-moi, il y avait du boulot. À peine la Fédération remise sur pied, que je suis jeté dans la fosse aux lions en tant que candidat aux sénatoriales de 2020 sur une liste localiste soutenue par le Rassemblement National.

Grosso modo, ton baptême du feu ?

En quelque sorte, c'est un peu ça. Je n'avais que 3 grands électeurs sur une vingtaine, pour terminer avec 1,64%, soit 27 voix. Mais attention, me doutais que nous n'allions pas faire un gros score.

Pas trop frusté ?

Toute expérience est bonne à prendre.

Tu as été candidat aux élections départementales 2021 sur le canton de Gergy ?

Oui avec Marjorie Fortin. Malgré une bonne campagne, nous avons été battus dès le premier tour mais avec des scores inédits sur ce canton. C'était prometteur.

Les régionales ensuite ?

J'étais 9ème sur la liste de Julien Odoul. C'est une autre expérience et faire une campagne électorale avec Julien, c'est une très bonne expérience. Encore une fois, toute expérience est bonne à prendre.

Et les législatives maintenant que tu as remporté...

Oui, d'ailleurs j'en profite pour remercier encore une fois toutes celles et ceux qui m'ont porté leur confiance, je leur en suis reconnaissant. C'était une campagne qui s'est bien passée mais une campagne éclair et de terrain. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de la circonscription et j'ai eu de très bons retours.

Et maintenant ?

L'installation à l'Assemblée nationale s'est bien passée. On verra comment ça va se passer à la rentrée... Je pense que nous aurons un mois de septembre inédit en 5ème République. Nous avons commencé à étudier les dossiers, j'ai énormèment de rendez-vous. Je siège dans la Commission Culture et éducation. Une commission qui touche à la scolarité des jeunes, les associations culturelles et sportoves. C'était mon premier choix. Nous sommes 16 membres du RN, parmi lesquels je retrouve Julien Odoul, sur une soixantaine de membres dont Aymeric Caron (NFP), le Premier ministre Gabriel Attal, Prisca Thévenot (RE) et le député qui est Fichier S (Ndlr : Raphaël Arnault, député LFI de la 1ère circonscription du Vaucluse). Le terrain pour moi, c'est très important. C'est pourquoi nous avons été élus. Je me rendrais dans tous les établissements scolaires de ma circonscription.

Quelles ont été tes premières actions concernant la circonscription ?

En premier lieu, étant donné la taille de la circonscription, je l'ai divisée en deux pôles, un concentré autour de Montceau-les-Mines et un autre autour de Chalon-sur-Saône. J'aurais certainement deux permanences, deux attachés parlementaires un autre sur Paris, expert dans les domaines juridique et administatif. C'est une masse de travail énorme et à plein temps. Quant aux deux attachés parlementaires sur Montceau et Chalon, ils auront les mêmes missions.

Tu as déjà des pistes pour tes futures permanences ?

Je devrais peut-être demander une permanence au cœur de la mairie pour Chalon (rires).

Ah, je vois que ça chambre...

Ce n'est pas méchant (rires). Plus sérieusement, je n'ai pas encore de permanences mais j'ai des pistes. En tout cas, elles seront ouvertes deux jours par semaine toute la journée sur rendez-vous.

Des nouvelles du député sortant ?

Non, je n'ai eu aucun contact avec Louis Margueritte. J'ai lu dans la presse papier (Ndlr : dans un article du Journal de Saône-et-Loire daté du 15 juillet) que le député sortant qu'il était à (ma) disposition dans les prochains jours, républicainement, selon ses mots, pour faire la passation des dossiers en cours. Sans doute est-il plus préoccupé à faire un recours contre Gilles Platret. Je n'oublierais pas non plus les coups bas entre entre les deux tours.

Des coups bas ? Tu as un exemple ?

Il y a eu des appels anonymes pour que le siège national à Paris me retirent mon investiture et Jordan Bardella est au courant.

Ah oui, sacrée ambiance...

Effectivement. Quoiqu'il en soit, j'ai commencé mon travail de parlementaire et hâte de travailler sur les dossiers. Je suis là pour représenter tous les électeurs de la circonscription, et je dis bien TOUS les électeurs, et faire avancer les dossiers.

Merci Arnaud pour le temps que tu m'as accordé et vivement la rentrée alors !

C'est moi qui te remercie Karim et oui, hâte d'être à la rentrée.

Pour terminer, le député a (enfin) répondu à notre question, quant à savoir si il était capable, comme les autres candidats, de se baigner dans la Saône : «Aujourd'hui, les perdants de l'élection législative de la 5ème circonscription, mon prédécesseur et Monsieur le maire de Chalon ont le temps d'aller nager dans la Saône et grand bien leur fasse. Personnellement, je suis au travail, et je m'intéresse plutôt à mes administrés qui, par exemple du Lac de Torcy, ne peuvent ni se baigner, ni consommer le fruit de leur pêche. C'est un désastre pour les acteurs économiques des activités nautiques et un problème écologique certain que mes prédécesseurs ont ignoré. Je compte bien reprendre ces dossiers et travailler à bras le corps pour les vrais problèmes. Cela n'empêche bien évidemment en rien le fait que nous sommes attentifs à la qualité de la Saône pour que tout le monde puisse en profiter, n'ayant elle, rien à voir avec la Seine».

Dont acte.

(Crédits photos : © Laurent Bon Photo)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati