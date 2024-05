"Repose en paix ma belle Agathe"

"C'est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous vous annonçons le décès brutal et prématuré d'Agathe Debuisson, survenu le 15 mai 2024, à l'âge de 22 ans seulement.



Agathe, fille chérie de Marie Enderlen et Cyrille Debuisson, était une jeune femme pleine de vie, de talent et de passion. Cavalière professionnelle émérite, elle avait fait de l'équitation son métier et sa raison de vivre. Son amour pour les chevaux et sa détermination sans faille lui avaient permis de se hisser parmi les meilleurs de la discipline.



Sœur adorée de Louis et Capucine, Agathe laisse derrière elle une famille éplorée, des amis en deuil et un monde équestre sous le choc. Sa joie de vivre, son sourire lumineux et sa gentillesse naturelle manqueront cruellement à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître et de côtoyer.



Ceux qui la connaissent bien savent combien elle était “attachiante”. Tout le monde l’aimait, l’admirait et respectait sa volonté sans faille de vouloir sauver tous les chevaux de la terre. Agathe avait un cœur en or. Grâce aux dons d’organes, elle a déjà sauvé quatre enfants et redonné espoir à quatre familles. Son petit cœur bat toujours, mais nos cœurs sont brisés à jamais.



La cérémonie en l'honneur d'Agathe sera célébrée le mercredi 22 mai 2024, à 15 heures, au crématorium du Creusot. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour lui rendre un dernier hommage et pour soutenir sa famille dans cette douloureuse épreuve.



Agathe repose actuellement au funérarium de Dracy-le-Fort, où un registre de condoléances est à votre disposition. La famille tient à remercier par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine et qui témoigneront leur sympathie en ces moments difficiles.



Agathe aurait souhaité que l'on poursuive son œuvre, en faisant des dons à “Animalliance” pour sauver des poneys, comme Agathe l'avait déjà fait avec Bichette, Quenotte et Kirikou.



Une urne est auprès d'Agathe au funérarium de Dracy et la suivra pour la cérémonie du Creusot.



"Repose en paix, ma belle Agathe. Tu as galopé vers les étoiles, laissant derrière toi un sillage de lumière et d'amour. Tu seras à jamais dans nos cœurs. »

La cérémonie aura lieu mercredi 22 mai 2024 en la salle omni culte du crématorium du Creusot

à 15 heures.