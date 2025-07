Collège sans portable : Saint-Dominique expérimente un système de pochette numérique

En Saône-et-Loire, deux établissements scolaires vont tester la «pause numérique», l'interdiction réelle du téléphone portable, à la rentrée prochaine. Plus de détails avec Info Chalon.

«Place à ta créativité, ton téléphone est en sécurité»

C'est ce qu'auront tout loisir de lire tous les collégiens de Saint-Dominique sur leurs pochettes numériques fermées pendant la journée et rendues obligatoires pour la rentrée prochaine.

Depuis 2018, l'utilisation du portable dans les collèges en France est interdite. Oui, c'est bien beau tout cela, mais voilà, on va pas se raconter des craques, il y a la théorie et la pratique...

«Nous savons bien que l'utilisation réelle des téléphones portables dans les collèges est indéniable. Et nous savons aussi que cela peut poser de graves difficultés, les messages et les notifications perturbent les cours, et les photos sont parfois utilisées pour le harcèlement sur les réseaux sociaux», nous explique Jean-Pascal Troubat, le principal du collège Saint-Dominique, «Comment faire pour que les élèves n'aient pas leur portablet toute la journée à portée de main ?».

D'où l'idée de faire en sorte que cette interdiction soit effective : une expérimentation a d'ores et déjà eu lieu lors des épreuves du brevet.

Originalité : ce n'est pas un système de casier qui a été choisi. Au contraire, l'élève conserve avec lui son téléphone portable, mais il doit en arrivant le mettre dans une pochette numérique qui est fermée toute la journée, et qui ne peut s'ouvrir qu'à la sortie de l'établissement, en la passant devant une borne magnétique.

«Pour moi, c'est la solution idéale», explique le principal de ce collège privé, «d'abord, le casier pose le problème de qui est responsable en cas de perte ou de dégradation ; ensuite, la pochette numérique associée à la borne coûte beaucoup moins cher». 12 euros par élève à la charge des familles.

À noter que ce système, mis au point par la société Phone Locker, utilise des pochettes de tissus nominatives dans une matière qui sécurise smartphones et autres appareils grâce à un joint magnétique qui ne peut être déverrouillé que par un aimant de base spécifique. C'est une solution simple mais efficace à un problème complexe, qui aide tant de personnes à se réapproprier le présent.

Outre celles installées à l'entrée des deux établissements, d'autres bornes de déblocages mobiles seront mises à la disposition des enseignants lors des voyages scolaires, des sorties et à l'internat. En cas d'urgence, les parents devront appeler le secrétariat du collège concerné.

Cette pochette numérique a d'ailleurs été présentée aux parents d'élèves avec des retours positifs.

Ainsi, les collèges Saint-Dominique et du Devoir seront des lieux sans portable durant le temps de présence des élèves, de 8 heures à 17 heures. Les 900 élèves des deux établissements deviendront à la rentrée les premiers de Saône-et-Loire à utiliser un tel dispositif.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati