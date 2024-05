Le centre pénitentiaire de Varennes le Grand bloqué

L’intersyndicale appellait à un « blocage » des établissements pénitentiaires ce mercredi, signe du malaise qui règne depuis de nombreuses années dans les prisons françaises. A l'heure où le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic a rendu ses conclusions, les narcotraficants attaquaient et tuaient en toute impunité sur le territoire. Les images de l'attaque du fourgon circulent en boucle sur les médias depuis mardi, montrant le caractère inouïe des faits. Raison pour laquelle ce mercredi matin, toutes les prisons françaises affichent "prison morte" en soutien à leurs confrères. Les doléances de l'intersyndicale ont été clairement revendiquées à l'image de "la réduction drastique des extractions en favorisant l’utilisation de la visioconférence des magistrats ou leurs déplacements en établissements ; une refonte et harmonisation des niveaux d’escorte ; la fin des escortes « panachées » et à minima à 3 agents; des équipements et du matériel mieux adaptés ou encore le déploiement accéléré des brouilleurs de téléphones portables et du contrôle des drones".

La journée de mobilisation devrait se traduire par d'autres actions prochainement tant le malaise est profond au sein de la pénitentiaire.

L.G