Le Groupe CAF fournira 14 trains régionaux supplémentaires de la plateforme Coradia Polyvalent à la Région Bourgogne-Franche-Comté, pour un montant de 130 millions d’euros.

Afin de répondre à l’augmentation de la fréquentation sur ses lignes régionales, la Région Bourgogne-Franche-Comté renouvelle sa confiance au groupement CAF-Alstom en commandant 14 rames Régiolis Coradia Polyvalent, qui viendront compléter son parc de matériel déjà constitué de 48 rames. CAF assurera sur son site de Reichshoffen la conception et l’assemblage des rames. 5 sites Alstom en France participent à la fabrication de ces trains : Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs, Tarbes pour les chaînes de traction, Villeurbanne pour l’informatique embarquée et Saint-Ouen pour le design.

La commande se compose de 5 rames 100% électrique de type « Intercités » de 6 voitures, pouvant accueillir chacune 355 passagers (places assises) et de 9 rames bi-modes de type « TER » de 4 voitures avec 228 places assises. Ces trains proposent aux voyageurs un haut niveau de confort grâce à de larges baies vitrées, un éclairage intérieur indirect à leds, ainsi que des sièges dotés d’accoudoirs, de liseuses, d’une prise électrique et d’un porte-veste.

Pour répondre aux évolutions de normes STI PMR, elles offrent notamment un espace toilettes plus spacieux ainsi qu’un aménagement facilitant les déplacements des personnes à mobilité réduite.

Les 9 rames « TER » sont équipées d’options spécifiques – comme un frein de stationnement supplémentaire ou une prédisposition pour le système européen de contrôle des trains.

Ces nouvelles options consolident le plan de charge industriel des sites français et renforcent le positionnement du Groupe comme partenaire durable des autorités publiques locales, régionales et nationales pour le développement des transports en commun du quotidien.

À propos de CAF

Le Groupe CAF est un des leaders mondiaux dans la construction, la maintenance et la rénovation de matériel roulant ferroviaire. Il propose des solutions adaptées pour l’ensemble des matériels de transport public, urbain, périurbain ou longue distance, pour une mobilité durable et respectueuse de l’environnement. A travers sa filiale Solaris, CAF est également le leader européen des bus décarbonés. Le groupe emploie 16 333 personnes et dispose de sites industriels en Espagne, en France, aux États-Unis, au Mexique, en Pologne et au Royaume-Uni. Son chiffre d’affaires en 2024 s’élève à 4.212 milliards d’euros. En France, CAF dispose de deux implantations industrielles à Reichshoffen et Bagnères-de-Bigorre et emploie 1000 personnes dont 200 en bureau d'études.