Le Bal des Artisans ouvre ses portes au 15 rue au change à Chalon sur Saône.

Après avoir remanié quelque peu le collectif d’artisans en association, autour de quatre membres fondatrices, une nouvelle version, cette fois ci pérenne , à vue le jour le mardi 8 juillet.

Le bal des artisans a ouvert ses portes, 15 rue au change à Chalon sur Saône.

Une ravissante petite boutique de 40m2, aux tons et à l’ambiance tout en élégance, ou vos yeux pourront danser de plaisir, comme dans un bal, devant les créations de 12 artisans.

Ce n’est pas un lieu, c’est un élan collectif, comme elles aiment à le préciser !



Vous pourrez trouver.

*Féerue de la Luolle - Du mobilier de la déco de la découpe laser, réalisés à partir d’objets en métal de récupération.

*Luce Lucette - Des objets de décoration en tissu.

*Maroquinerie Blandine SennEVille - Bagagerie en cuir de pièces uniques.

* Amoa - Savon saponifiés à froid.

* Filipendule - Objets en laine feutrée et teintée avec des plantes.

* Jeanne Franciscus Illustration - Illustrations à l’aquarelle, la sérigraphie, l’encre de chine…

* Atelier HeRe - Bijoux en plaquage de bois, fabriqués à base de chutes de lunettes faites dans les Vosges.

* Terre en Mirande - Sculptures et créations en céramiques.

* Bijoux au naturel - Bijoux en argent et laiton, métal repoussé et ciselé, formes végétales et graphiques.

* L’Atelier d’Agnès - Décoration, art de la table, porcelaine et céramique.

* Atelier Bellus - Sculptures bois, pierre, terre, marbre…Relooking, rénovation, personnalisation de meubles.

* Contrefil – Objets en bois



Des idées à offrir et à s’offrir à profusion, de l’artisanat Français, local, du beau, de l’élégant, du naturel, des pièces uniques, des idées plus originales les unes que les autres.



Et pour ne rien gâcher, l’accueil est comme on aime, simple, agréable, on prend son temps, on découvre, on visite, on déambule, on achète ou pas…Mais on se fait grand plaisir dans ce lieu atypique !

N’hésitez surtout pas à pousser la porte.



Le Bal des Artisans

15 rue au change

Chalon sur Saône



Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 19h00



Mary Popp’s