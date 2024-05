L'emblématique Ile Chaumette, nouvelle génération, rouvre ce vendredi

L'un des hauts lieux de l'agglomération chalonnaise rouvre ce vendredi. Et le résultat vaut le détour. Les explications d'info-chalon.com et en avant première, les photos.

Une réouverture que l'on doit à Guillaume et Jonathan Dessolin, patrons de l'entreprise de Travaux Publics bien connus sur l'agglomération chalonnaise. "C'est un endroit qu'on fréquentait avec nos parents. On ne pouvait passer à côté. Dès l'annonce de la vente, on s'est positionné" confie Guillaume Dessolin, fier de voir ce lieu magique écrire un nouveau chapitre de son histoire, après la Grande Histoire écrite par la famille Dalmas depuis le début des années 60. Ils étaient d'ailleurs tous là pour marquer le coup de la réouverture, après deux années de fermeture. Une présence avec beaucoup d 'émotions tant l'île Chaumette aura rythmé le quotidien de la famille Dalmas.

Place désormais à l'Ile Chaumette nouvelle génération

"On n'aurait jamais pris cette décision sans la présence de Céline Alexandre et Pascal Cholewa" assure Guillaume Dessolin, qui insiste bien sur le rôle majeur joué par le couple de restaurateurs qui officiait jusqu'à peu sur Saint-Loup de Varennes. "C'est un projet mené à 4 depuis le début. En 6 mois, tout a été posé sur la table et repensé".

Et le résultat vaut le détour à n'en pas douter ! De l'intérieur à l'extérieur, c'est une vaste recomposition de l'Ile Chaumette qui s'est jouée en l'espace de quelques mois. Un travail titanesque qui donne à ce lieu magique, un tout autre aspect. Quand on interroge Céline Alexandre sur une éventuelle intervention d'un décorateur d'intérieur, elle préfère en sourire, "tout est fait maison !".

8 embauches et le Jour J ce vendredi

"Une cuisine comme j'aime. Celle de nos parents et grands parents. De la simplicité et de la saveur dans l'assiette. Une auberge moderne avec une cuisine d'hier au goût d'aujourd'hui " insiste Pascal Cholewa, qui pourra compter sur "un super second de cuisine" Yann Cojean, passé par les cuisines de Dracy et du Moulin de Hauterive. Au total, l'établissement aura créé 8 postes mais continue ses recrutements. Avis aux amateurs !

Côté cuisines, on retrouvera les incontournables grenouilles et fritures en fonction des livraisons des pêcheurs locaux mais aussi le boeuf charolais, les légumes issus des producteurs d'Ouroux sur Saône... Pour les tarifs, pas d'exentricité ! Un menu à 19,50 euros avec entrée et plat le midi- 25 euros entrée + plat + dessert et une formule à 39 euros à la carte. Services midi et soir sauf mardi et mercredi, jours de fermeture.

La réservation est vivement recommandée d'autant plus avec la réouverture au 03 76 15 00 06 https://www.ilechaumette.fr/

Laurent Guillaumé