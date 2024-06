LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Reconquête appelle à voter Eric Michoux

Comme vous avez pu le constater, le bureau départemental 71 a fait le choix de ne pas présenter de candidat Reconquête sur les 5 circonscriptions au nom de l’Union Nationale.

Nous avons soutenu la démarche entreprise par Marion MARECHAL et déplorons qu’elle n’ai pu être mené à bien.

J’apporte donc mon soutien à Eric MICHOUX candidat «Les Républicains» (Eric CIOTTI) investi par le Rassemblement National.

J’invite les électeurs RECONQUÊTE de la 4e circonscription a entreprendre la même démarche, l’heure n’est plus à la division mais à l’union du camp National afin de remporter une victoire franche et enfin changer le destin de la France.

Je demande également à tous les électeurs de la 4e circonscription de ne pas tomber dans le piège que l’on essaye de vous tendre :

- L’investiture du candidat Anthony VADOT n’est ni plus ni moins qu’une investiture de la MACRONIE.

Dans un communiqué de presse récent, la candidate habituelle de la macronie, Elisabeth ROBLOT a indiqué ne pas vouloir se présenter afin de laisser le champ libre à son collègue du conseil départemental qui n’est ni plus ni moins que VADOT Anthony.

Elle respecte donc ici la volonté d’Emmanuel MACRON à savoir, ne pas présenter de candidat macroniste en face d’un candidat du cercle Républicain.

Je vous le dit VADOT Anthony c’est la MACRONIE.

- Ne vous laissez pas non plus attendrir par Cécile UNTERMEIER qui n’a pas le courage de ses alliances, il ne suffit pas de dire dans les journaux « je ne suis pas islamo-gauchiste » alors que l’on pactise avec des antisémites et des fichiers S. Comment peut-on vouloir user ses fonds de culotte sur les bancs de l’assemblée avec ce genre d’individus ?

Nous sommes dans une situation historique, la France a besoin de rigueur et de discipline, seul la droite incarnée par l’union Nationale peut redresser la barre.

Alors un seul tour suffit ! Votez en masse le 30 juin pour Eric MICHOUX.

CARNAILLE Anthony

Délégué départemental adjoint chez Reconquête 71 Candidat démissionnaire sur la 4e circonscription de Saône-et-Loire.