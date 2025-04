Un bel échange Erasmus entre les lycées Pontus de Tyard et d'Ochsenhausen en Allemagne

Dans le cadre du programme Erasmus, le lycée Pontus de Tyard accueillait des élèves allemands et leurs enseignants dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 2 avril, une délégation de lycéens allemands et leurs enseignants venus d'Ochsenhausen (Bade-Wurtemberg) ont été accueillis par des lycéens de Pontus de Tyard dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône, dans le cadre d'un programme d'échange Erasmus.

L'occasion pour Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, de rappeler que notre ville est jumelée avec Solingen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), appelée la «ville des lames» car c'est sa spécialité depuis le Moyen Âge, depuis 1960.

«Le continent qui nous lie, allemands et français, connaît une grave crise. C'est dans ces moments-là que des rencontres entre jeunes français et allemands prennent tout leur sens», a entre autres déclaré l'édile.

Ce jeudi matin, ils visiteront «la plus belle ville de France» (Ndlir : Chalon-sur-Saône, selon les bons mots du maire). Petit avant-goût d'un séjour de 8 jours à travers la Bourgogne qui les mènera pêle-mêle à la moutarderie Fallot Cassissium et aux Hospices de Beaune et au Cassissium de de Nuits-Saint-Georges.

Cet échange ayant pour thème l'inclusion, ces lycéens seront également amenés à rencontrer l'équipe de l'Élan Chalon – Basket Fauteuil.

Outre les traditionnels cadeaux de bienvenue, le maire qui leur souhaite «un très bon séjour dans notre belle région», leur a offert à chacun une place pour assister au match de basket opposant à l'Élan Chalon au Cholet Basket.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati