Boulangerie Ange : J-1 avant l’ouverture, l’équipe est prête à vous régaler !

À la tête de ce projet ambitieux, Loïc Dubois et Romain Mongin, Chalonnais passionnés de boulangerie et d’entrepreneuriat, mettent tout en œuvre pour faire de cette ouverture une véritable réussite. Plus qu’un simple commerce, c’est le projet d’une vie pour ces deux jeunes dirigeants. Malgré leur jeunesse, ils possèdent une solide expérience en management et ont déjà piloté des équipes dans de grandes enseignes.

Aujourd’hui, ils réalisent leur rêve en ouvrant leur propre boulangerie, avec la volonté de proposer des produits de qualité, un service irréprochable et une ambiance conviviale.

L’équipe est prête à vous accueillir avec le sourire et vous faire découvrir des pains croustillants, des viennoiseries dorées à souhait et de délicieuses pâtisseries.

L’espace a également été pensé pour que chacun puisse profiter d’un moment agréable, que ce soit pour un petit-déjeuner gourmand, une pause déjeuner savoureuse ou une collation réconfortante.

Rendez-vous dès demain, mercredi 26 mars, chez Boulangerie Ange !

Horaires : du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 h

(fermé le dimanche).





BOULANGERIE ANGE

1 rue René Cassin

71100 Chalon-sur -Saône