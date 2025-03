LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Ce recours était nécessaire pour la sincérité envers les électeurs"

Un duo dans la logique des choses repart au combat des élections législatives sur la 5e circonscription de Saône et Loire. Après la victoire devant le Conseil Constitutionnel, invalidant le scrutin dernier, pour irrégularités, Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte entendent réaffirmer leurs valeurs pour la circonscription et ses habitants.

Victime d'une vague bleu-marine en juin dernier, l'ancien député Louis Margueritte, avait déposé un recours devant le Conseil Constitutionnel, compte-tenu d'un certain nombre d'irrégularirés relevées dans un certain nombre de bureaux de vote. Des irrégularités permettant à Gilles Platret, arrivé 4e en juin dernier, de se maintenir. Un maintien en grande partie à l'origine du retrait de Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot, au soir du 1er tour.

Une chance de rejouer le match

Si entre-temps, Louis Margueritte est devenu Directeur de cabinet adjoint du 1er Ministre, "il était de notre devoir de respecter nos électeurs et la circonscription. A l'origine du recours, on ne pouvait pas ne pas être candidats" ont livré en choeur le binôme, portant les couleurs "du socle commun, celui d'Ensemble". Un socle en soutien au gouvernement et multiforme, avec le soutien de la droite et du centre. Pour leur premier rendez-vous officiel d'annonce de candidature ce vendredi soir à Chalon sur Saône, le binôme a pu compter sur les soutiens affichés du MoDem en présence du maire et de la première adjointe d'Autun, Vincent Chauvet et Cathy Nicolao mais aussi d'Hervé Dumaine, référent municipal de Chalon pour Horizons le parti d'Edouard Philippe. A noter également la présence de Renaissance et Territoire de Progrès. De l'aile gauche à l'aile droite, les familles centristes ont tenu à officialiser leurs soutiens à la candidature de Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte.

"Depuis des mois, je continue de défendre la circonscription et même au-delà, et ses acteurs à Paris" a tenu à préciser Louis Margueritte, considérant que sa proximité avec le Premier Ministre est un véritable atout pour la Saône et Loire.

Ne souhaitant pas qualifier le travail mené ou pas par le député sortant, Arnaud Sanvert, Marie-Claude Jarrot officiant en tant que titulaire cette fois-ci, a estimé "c'est une vraie chance pour le territoire notre candidature. Nos expériences locales et nationales sont de vrais atouts. Les électeurs ont une nouvelle chance, à nous de leur expliquer toute l'importance de ce scrutin".

En l'espace de 8 mois, l'ambiance nationale a radicalement changé. Si le Rassemblement National a pu profiter de la vague en juin dernier, Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte espèrent "un contexte national moins défavorable. Il nous appartient de convaincre les électeurs".

Malgré la défaite en juin dernier, le score du binôme s'était même révélé plutôt bon dans le contexte du moment (lire l'article d'info-chalon.com).

"Oui nous avons eu des échanges avec Sébastien Martin"

Alors que la rumeur publique laisse entendre que le Président du Grand Chalon aurait fait valoir une intention de candidature, Marie-Claude Jarrot a fait savoir qu'elle n'avait aucun commentaire à formuler, en debors du fait de préciser "oui nous avons eu des échanges très amicaux". Plusieurs sources laissent d'ailleurs entendre que le Président des intercommunalités de France aurait eu le soutien du maire de Chalon sur Saône et du Président du Conseil départemental de Saône et Loire. Un sujet sur lequel Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte n'ont pas souhaité s'exprimer.

Reste la grande inconnue d'une candidature pour Les Républicains, alors même que le parti est membre du fameux socle commun, évoqué par Marie-Claude Jarrot. Si à l'extrême-droite, le nombre de candidats s'est multiplié ces derniers jours, d'autres pourraient encore venir complexifier le jeu avec la rumeur de candidats Reconquête du parti d'Eric Zemmour mais aussi l'éventualité d'une candidature Identité-Liberté, le parti de Marion Maréchal. Du côté de la droite "républicaine", pour le moment, aucun candidat ne s'est exprimé, Gilles Platret candidat indépendant en juin dernier, réserve son silence pour le moment sur toute décision.

"La garantie de rassember au-delà des clivages"

Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte ont affiché leurs capacités à "rassembler au-delà des partis, et on en veut pour preuve ce soir, la présence des délégués de formations allant de la droite à la gauche. On veut garantir une action politique utile pour la 5e circonscription de Saône et Loire et ses habitants".

Laurent GUILLAUMÉ