Givry a mis à l’honneur ses champions !

Ce vendredi, dans le parc Georges Laporte, une cérémonie a été organisée par la Municipalité givrotins pour célébrer les excellents résultats sportifs 2024-2025 des clubs US Givry-Saint Désert et Rugby Givry Cheilly.

En effet, les deux équipes de sports collectifs ont obtenu d’excellents résultats cette saison.

L’équipe de football de l’US Givry-Saint Désert ont été sacrés Champions du Groupe C, en Division 3 du Département de Saône et Loire et accèdent au deuxième niveau départemental la saison prochaine !

Quant au Club de Rugby Givry-Cheilly :

*Les séniors sont Champions de Régionale 3 pour la deuxième année consécutive

*Les U19 sont également Champions de Régionale 1 pour la deuxième année consécutive

*Les U16 sont désormais Champions de Régionale 1 !

Le Rugby Givry Cheilly club a aussi élu meilleur club d’accueil de la région grâce à son esprit d’équipe, sa passion et sa bonne ambiance légendaire !

Les Municipalités de Givry, Saint-Désert et Cheilly remercient tous les bénévoles, entraîneurs, athlètes, supporters et partenaires pour faire rayonner les couleurs de la vallée des Vaux au sein du département.



Amandine Cerrone.