LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le score de Louis Margueritte étonnamment "bon" malgré les apparences

Certains se contenteront de l'écume et ne regarderont que les places sur le podium au soir de ce premier tour, mais si on analyse les résultats en détails, le député Macroniste Louis Margueritte ne s'effondre pas en 2022 et 2024. Bien sûr, le taux de participation sensiblement supérieur change la donne mais dans un contexte de référendum anti-Macron, on aurait pu s'attendre à retrouver le député sortant en 4e position sur ce premier tour des législatives. Et c'est là, où on peut affirmer qu'il s'en sort plutôt bien et contre toute attente. En 2017, Raphaël Gauvain, alors candidat en pleine euphorie Macron totalisait 12443 voix alors que son sucesseur Louis Margueritte arrivait au 1er tour avec 9578 voix en 2022 avec un différentiel moindre de plus de 2800 voix. En toute logique, on insiste sur le contexte, il aurait été à craindre une érosion similaire pour 2024. Il n'en fût rien finalement avec certes une mobilisation des électeurs, qui a profité aussi à la candidature de Louis Margueritte, gagnant 2121 voix en l'espace de 2 ans avec 11699 voix ce dimanche soir du premier tour des législatives. Comme quoi, la vie politique est bien surprenante... Une situation qui explique sans doute sa volonté de se maintenir au 2e tour qui se jouera dimanche prochain.

Laurent Guillaumé