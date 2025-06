Championnat de France pétanque doublette mixte : Richard Feltain et Valérie Labrousse (Dordogne) ‘Champions de France’

Info-Chalon était présent pour la 1ère ½ finale Colombet-Dauphant contre Hidalgo-Chapeland!

Info-chalon est passé dimanche matin 29 juin pour assister à la 1ère ½ finale des Championnats de France pétanque doublette qui opposait la doublette Angélique Colombet et William Dauphant ( ligue Puy de Dôme) à la doublette Marie Hidalgo associée à Steven Chapeland (ligue Auvergne Rhône Alpes).

Une rencontre qui s’est déroulée en 1 h 55 de jeu et 12 mènes où la paire Marie Hidalgo / Steven Chapeland dominait la partie en menant au score avant de craquer sur les deux dernières mènes.

Evolution du score : Colombet 3 à 0, 3/3, 3/5, 4/5, 4/8, 5/8, 6/8, 6/9, 8/9,9/9 12/9 et 13/9.

Lors de cette demi finale, on notait la présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports au Grand Chalon, Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la ville de Chalon-sur-Saône, Michel Le Bot, Président de la FFPPJ (Fédération Française de pétanque et de Jeu Provençal), Robert Dutronc, Président du Comité de pétanque 71, Patrick Varraut, Responsable des équipement Sportifs à la Ville de Chalon et au Grand Chalon,

Concernant la finale la doublette Angélique Colombet s’inclinera 13 a 1 contre Feltain (Dordogne).

J.P.B et Nathan D.S.O