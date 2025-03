CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - Au lendemain d'une séance tendue, Hervé Dumaine insiste " je refuse de me taire face à ces dérives répétées"

Communiqué de presse

Constatant, lors du conseil municipal d’hier soir, de graves incohérences, voire des dysfonctionnements dans la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire, m’exprimant avec calme et responsabilité pour en demander des clarifications, je me suis heurté une nouvelle fois à une attitude inacceptable de la part du maire.

Subissant des réactions violentes, méprisantes et ouvertement menaçantes, je déplore qu’un simple exercice démocratique de questionnement et de vigilance se transforme systématiquement, sous son autorité, en tentative d’intimidation.

Mon intervention a notamment porté sur le volet tranquillité publique, sujet majeur et sensible pour nos concitoyens, face auquel l’exécutif municipal semble plus prompt à la communication qu’à l’action concrète. Là encore, aucune réponse de fond, si ce n’est le mépris ou la moquerie.

Je note par ailleurs que le maire n’a pas hésité à me qualifier de “girouette”, en référence à mon engagement en tant que délégué municipal Horizon. Un propos aussi peu élégant que révélateur. Car s’il faut parler de girouette, je crois que lui-même en est un maître incontesté : incapable d’assumer clairement une ligne politique, oscillant au gré des circonstances entre Les Républicains, des tentations plus extrémistes, et bien d’autres postures opportunistes. La constance n’est manifestement pas sa priorité.

Persuadé que le débat public doit rester un lieu d’échange respectueux au service de l’intérêt général, je refuse de me taire face à ces dérives répétées. Malgré ce climat délétère, je continuerai à m’exprimer, avec exigence, liberté de ton, et fidélité à mes convictions.



Hervé Dumaine