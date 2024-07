LEGISLATIVES - L'appel des élus de gauche du conseil départemental de Saône et Loire, pour le 2ème tour

Communiqué :



Nous vivons une crise politique inédite particulièrement périlleuse : crise de confiance des citoyens, désinformation constante, colère exprimée à travers les urnes. Le résultat du premier tour des législatives sur les 5 circonscriptions de Saône-et-Loire, portant le Rassemblement National en tête, nous a profondément interpelés et alertés.

Parce que le Rassemblement National est désormais aux portes du pouvoir, nous, conseillers départementaux de gauche, ne pouvons rester silencieux face à ce qui se passe et face au danger que représente l’extrême droite pour notre démocratie et notre modèle social.

Elus de proximité, nous assistons en première ligne aux défis des solidarités, du développement des territoires notamment ruraux et de l’urgence environnementale. Et nous savons que le Rassemblement National, porteur d’une politique de division et d’exclusion, ne pourra que détruire ce qui est accompli. Pire, son programme ne répond pas aux urgences qui nous préoccupent : situation des EHPAD, adaptation au changement climatique, soutien aux territoires…

Les valeurs qui nous animent, humanisme, tolérance, justice sociale, solidarité, cohésion de la société, sont radicalement opposées au projet du Rassemblement National.

Devant ce constat, devant le danger de voir l’extrême droite parvenir au pouvoir, nous appelons les citoyennes et citoyens à ne pas apporter leur voix au Rassemblement National ou à leurs alliés au deuxième tour des législatives et à soutenir le candidat qui leur est opposé, quelle que soit son étiquette politique.



Jean-Luc FONTERAY, président du Groupe des élus de gauche au Département,

Elisabeth LEMONON, conseillère départementale du canton de Cluny,

Evelyne COUILLEROT, conseillère départementale du canton du Creusot 2,

Jean-Marc HIPPOLYTE, conseiller départemental du canton du Creusot 2,

Bernard DURAND, conseiller départemental du canton du Creusot 1,

Nadège CANTIER, conseillère départementale du canton du Creusot 1,

Frédéric CANNARD, conseiller départemental du canton de Cuiseaux,

Sylvie CHAMBRIAT, conseillère départementale du canton de Cuiseaux,

Claudette BRUNET-LECHENAULT, conseillère départementale du canton de Chagny,

Jean-Christophe DESCIEUX, conseiller départemental du canton de Chagny,

Viviane PERRIN, conseillère départementale du canton de Saint-Vallier,

Alain PHILIBERT, conseiller départemental du canton de Saint-Vallier.