AVIS DE DECES - Madame Odette QUATRAIN née ROBERJOT

GIVRY



René et Marie-Thérèse QUATRAIN,

son fils et sa belle-fille ;

Alexandra QUATRAIN et Olivier BIEHLER,

sa petite fille et son conjoint ;

Lilou LAGOUTTE,

son arrière-petite-fille ;

la famille DESCAMPS et Alain MORNAY,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette QUATRAIN

née ROBERJOT

survenu le 21 juillet 2024, à l'aube de ses 95 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 24 juillet 2024, à 15h15, 115, avenue BOUCICAUT à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'Ehpad Roger Lagrange de Chalon-sur-Saône pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Odette a rejoint son époux

Marcel

décédé en 1977.