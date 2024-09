Cérémonie d’anniversaire des 80 ans de la libération de Chalon-sur-Saône : En 1944, elles ont aussi annoncé la libération !

Jeudi 5 septembre, à 16 heures, dans le cadre des festivités des 80 ans de la libération de Chalon-sur-Saône, se déroulait Place de l'Hôtel de Ville, la célébration du tintement des cloches du 5 septembre 1944 annonçant la libération de Chalon.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Bruno Legourd, 1er Ajoint à la Ville de Chalon, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, de Benoît Morgante, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, la classe CHAM de l’école primaire Jean Moulin et la Chorale de la Maison des Séniors accompagné tous deux de leur chef de chœur respectif.

A 15 h 44 très précisément arrivait place de la Mairie face au parvis de l’église Saint Pierre pour la cérémonie, une dizaine de véhicules de l’Association Historique des Véhicules d’Epoque en provenance de Mâcon pour célébrer la libération de Chalon !

Aussi, symboliquement à 16 heures très précises, pendant 6 minutes exactement, les cloches de l’église Saint Pierre ont sonné afin de rappeler à tous, le triste épisode de la seconde Guerre Mondiale et de l’occupation allemande pendant de nombreuses années, mais aussi du soulagement de la population chalonnaise ce 5 septembre 1944 à 16 h quand les cloches ont sonné la libération.

Dans son discours Gilles Platret demandait aux 350 personnes présentes d’applaudir à juste titre les libérateurs et terminait son discours en lançant : « Vive la liberté à Chalon et vive toutes celles et ceux qui la font vivre ! Merci ».

S’en suivait ensuite les chants , la classe CHAM de l’école primaire Jean Moulin et la Chorale de la Maison des Séniors sous la direction de leur chef de chœur respectif qui ont interprété : Partisans (Cham), Freedom (Cham), Liberté (Cham et MDS), Marais (Cham et MDS), Nabucco (MDS), Paris se met en colère (MDS) et la Marseillaise (Cham et MDS).

Une cérémonie qui se terminait par le verre de l’amitié

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B