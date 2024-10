AVIS DE DECES - Monsieur Michel ANTIN

CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY



Teresa ANTIN, son épouse ;

Éric et Ingrid, Hervé, Nicolas et Emilie, ses enfants et belles-filles ;

Capucine, Gaspard et Margaux, ses petits-enfants ;

Renée PONIATOWSKI, Claude et Geneviève ANTIN, sa sœur, son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel ANTIN

survenu le 20 octobre 2024

à l'âge de 72 ans.

La bénédiction sera célébrée le samedi 26 octobre 2024 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Michel repose à la chambre funéraire de l'hôpital où il peut être visité.

La famille tient à remercier le médecin ainsi que le service d'Oncologie de L'hôpital William Morey.

Une urne sera à disposition en faveur de l'association H et CO Vivre Mieux du service Oncologie de l'hôpital William Morey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.