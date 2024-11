Ce vendredi 22 novembre, les élèves de 1ère année CAP logistique du Lycée Jeannette Guyot en collecte pour la Banque Alimentaire au magasin Aldi de Châtenoy le Royal.

La banque alimentaire de Saône et Loire a lancé sa collecte annuelle à l’entrée de l’hiver dans les grandes surfaces de l’agglomération chalonnaise.

Comme elle le fait chaque année, le dernier week-end de novembre, la Banque Alimentaire de Saône et Loire organise une collecte dans les magasins. Cette collectes'inscrit dans le cadre de celle organisée au niveau national et elle a lieu en ce moment sur le Chalonnais les 22 et 23 novembre.

Le Lycée Jeannette Guyot de Chalon est partenaire de la Banque Alimentaire. Sylvie Wattebled professeur de logistique accompagnée de Mohamed et Yanis deux élèves en 1ère année de CAP opérateur logistique ont pris place dans le magasin Aldi de Châtenoy le Royal pour renseigner les clients sur l’action menée par la Banque Alimentaire, pour récupérer les dons et remplir les cartons qui seront acheminés ensuite dans les locaux de la BA.

Dans le cadre de leur formation au Lycée, ce partenariat entre la BA et l’établissement scolaire permet aux jeunes d’être sur le terrain, de se rendre compte du travail engendré par une collecte et de comprendre la logistique alimentaire.

Belle solidarité que celle déployée par ces jeunes pour aider les plus démunis.

C.Cléaux