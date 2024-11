Natacha Calestrémé, le développement intime, elle en a fait son affaire à Chalon

La plausibilité par la force des choses

Devant une écrasante majorité d’éléments féminins tout ouïe et avides d’informations payantes à mettre ensuite en oeuvre, l’oratrice a, par le biais de son spectacle «Les clés de votre énergie », mi-seule en scène mi-conférence, maintenu l’attention de son public en éveil du début à la fin dans un silence de cathédrale aux moments les plus critiques. Celle qui est journaliste, réalisatrice et écrivaine (auteur de best-sellers), a pris appui sur son expérience personnelle afin que ses dires soient persuasifs autant que faire se peut. En l’espace de quatre ans elle a dû subir la disparition de sa petite sœur, la perte de son boulot, été victime d’une double hernie discale…De quoi effectivement ne pas prêcher dans le désert.

Des outils, et puis à chacun(e) de circonscrire son chemin de vie

Un unique objectif en cette soirée unificatrice : les retrouvailles avec une énergie digne de ce nom, une possible gageure. A grand renfort de pédagogie avec une préoccupation didactique, Natacha Calestrémé devait tripatouiller dans le tréfonds de l’être en exhumant le pourquoi du comment, l’amont et l’aval, les comportements incongrus et les manières d’y remédier, en explicitant les mécanismes de subtilités ne sautant pas aux yeux du quêteur moyen. La pasionaria aura usé d’humour avec force anecdotes de façon qu’une certaine gravité (pour quelles raisons, par exemple, quand on est maltraité on ne réagit pas, dépeignant par ailleurs la dépression, l’agressivité, l’addiction, la trop grande souffrance, les offenses à effet persistant, la fuite mentale… ) ignore totalement le lâcher-prise. « Quand on perd notre force vitale, on tombe malade. Le stress fait chuter notre immunité », a-t-elle en particulier expliqué lors de sa profession de foi.

Après avoir interviewé des chamans, la résultante a consisté en vingt-deux rituels chamaniques que l’on fait seul chez soi, transformés en protocoles. A retrouver dans son ouvrage : « La clé de votre énergie ». La chantre de la libération émotionnelle assure que « …ça agit puissamment sur le corps. Les chamans sont unanimes : je perds de l’énergie, je perds des parties d’âme ». Aux fins d’amélioration notable de l’état de santé, Natacha se fie à « l’infini pouvoir du cerveau », et aussi paradoxal que cela puisse paraître, au fait de parler à son corps. De leur côté, les spectateurs ne sont pas restés inactifs, étant soumis à des exercices affectés à la fourniture de pistes de travail. Histoire d’aller encore plus loin, l’écrivaine rencontra ses lecteurs à l’issue de sa causerie humoristico-instructive, pour une séance de dédicace.

Michel Poiriault

