11e Journée de Fédérale 2, RTC 14 Ris Orangis 12 : les chalonnais victorieux des rissois dans le temps additionnel

Dimanche, 15 décembre 2024 à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 11e journée de Fédérale 2 (poule 1), l’équipe de Ris Orangis qui occupe la 5ème place du classement général avec 31 points, suite à 6 matchs gagnés, 1 nul et 3 défaites lors de ce début de saison .

Une équipe solide qui alterne néanmoins le bon et le moins bon si on analyse leurs résultats à l’extérieur, 57 points encaissés à Lons, 18 points encaissés à Bourges pour une victoire et un nul lors des deux derniers matchs à domicile, contre Pontalier 36 à 8 et dimanche dernier un match nul 3 à 3 contre le SCUF. Une équipe qui voyage mal mais qui arrive donc à Chalon pour glaner des points et rester en haut du classement.

Côté chalonnais, 7ème avec 26 points (5 matchs gagnés, 1 nul et 4 défaites) on a également bien commencé la saison avec une brillante victoire à Meaux (24 à 19), une victoire certes étriquée contre Grand Dole à domicile (17 à 16), pour une défaite chez nos voisins creusotins mais en remportant néanmoins le point du bonus défensif (25 à 19) et ensuite un match nul peu reluisant contre Lons le Saunier (15 à 15). Heureusement, les chalonnais ont obtenu une victoire probante à Pontarlier (28 à 19) et contre Bourges à la maison (34 à 18). Ensuite, on a frôlé le K.O avec trois défaites successives, d’abord une défaite au SCUF 36 à 31, ensuite une gifle à Auxerre 54 à 11 et une défaite à la maison contre le PUC (1er du championnat) 25 à 33.

Mais cette année nos rugbymans chalonnais ont de la ressource et ils ont obtenu une brillante victoire dimanche dernier à Antony Métro (2ème du classement général) 20 à 23 ! Ils devaient donc, ce dimanche, potentialiser ce résultat obtenu à l’extérieur par une victoire à domicile! C’est ce qu’ils ont fait !

Terrain : Gras Conditions atmosphériques : Nuageux

Vent : Bise Affluence : 500 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Pour Ris: Gomez-Perrin assisté de Vernhes-Martini

Bon arbitrage de Monsieur Ronan Gouhenant

Délégué du match : Yannick Goulias

Carton jaune pour Chalon : Simonato (29’) pour placage sans ballon.

Carton jaune pour Ris Orangis : Petit (60’) pour placage dangereux, Prevost (80’) pour anti-jeu.

Rentrées Chalon-sur-Saône : Futin (34’), Fernandez (45’), Bourgeois (53’), Fournier et Greneron (66’), Genevois (68’)

Rentrées Ris Orangis: Collard et Barbier (48’), Cazagues (57’), Rodrigues (59’), Perrocheau et Toullec (66’)

Physionomie 1ère mi-temps : Si les tangos pouvaient craindre cette équipe visiteuse de l’Essonne, ils avaient bien raison ! Une équipe solide qui a rendu coup pour coup aux chalonnais et ils ont fait jeu égal avec les locaux lors de cette première mi-temps.

La partie commence par un protocole fair-play demandé par la Fédération Française de Rugby et la Ligue de Rugby Bourgogne Franche -Comté

Le match débute à 15 heures 15

C’est un match tambour battant qui commence avec une pression chalonnaise sur les rissois mais ils ne s’en laissent pas compter et rivalisent dans les rushs comme dans les impacts aux chalonnais. Un jeu équilibré pendant les 15 premières minutes où les deux équipes occupent régulièrement le camp adverse dès qu’ils le peuvent. C’est d’ailleurs Chalon qui se met à la faute sur une position de hors-jeu sanctionnée d’une pénalité à 25 mètres, côté droit des poteaux qui sera transformée par Périna (Chalon 0 Ris Orangis 3, 15’). Le RTC qui se veut alors dominateur, mais pratique un rugby un peu trop brouillon, obtiendra aussi une pénalité pour une position de hors-jeu des visiteurs située à 22 mètres côté droit des poteaux qui sera transformée par Paquelet (Chalon 3 Ris Orangis 3, 25’). Même en infériorité numérique les tangos continuent de pousser et obtiennent une pénalité pour un nouveau hors-jeu visiteur située à 22 mètres légèrement côté droit des poteaux et transformée par Paquelet (Chalon 6 Ris Orangis 3, 38’). C’est donc sur le score de 6 à 3 en faveur des chalonnais que la mi-temps sera sifflée !

Physionomie deuxième mi-temps : Les chalonnais même dans la difficulté n’ont jamais abdiqué. Cette victoire contre Ris Orangis, il fallait aller la chercher avec du courage et des tripes et c’est ce qu’ils ont fait face à des visiteurs qui croyaient bien avoir fait le hold-up suite à un drop réussi en fin de match. Les chalonnais eux, puissants dans les placages, opportunistes sur les rushs ont été récompensés dans le temps additionnel par une victoire méritée.

2ème mi-temps

Les chalonnais reviennent en conquérants mais se font prendre sur un contre d’entrée de jeu quand Paquelet se met à la faute et offre une pénalité à 24 mètres face aux poteaux, pénalité qui sera transformée par Périna (Chalon 6 Ris Orangis 6, 42’). Le RTC repart à l’attaque et obtient à nouveau une pénalité à 12 mètres face aux poteaux pour un hors-jeu sur regroupement des visiteurs qui sera transformée par Paquelet (Chalon 9 Ris Orangis 6, 45’). On croit que Chalon va prendre le large quand un joueur de la région de l’Ile de France garde le ballon au sol et se voit siffler une pénalité à 25 mètres face aux poteaux mais Paquelet manque la transformation (56’). Chalon retombe dans ses travers et se voit pénalisé d’une nouvelle pénalité située à 50 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Périna (Chalon 9 Ris Orangis 9, 64’). Chalon continue de pousser par une domination stérile et sur un contre et une action collective menée depuis son arrière garde les rissois vont envahir le camp chalonnais et le rissois Périna va ajuster un drop à 25 mètres qui voit le ballon passer entre les poteaux (Chalon 9 Ris Orangis 12, 71’). Mais cette année, on sent que le groupe chalonnais possède un esprit de combativité hors du commun et que ce dimanche, les joueurs du RTC n’admettaient cette fatalité de perdre comme cela sur son terrain. Nous sommes alors dans le camp constant de l’équipe de Ris qui tente de parer toutes les attaques chalonnaises. Mais les visiteurs vont plier sur une attaque de fixation dans l’axe qui demande un maximum de joueurs et voit les chalonnais lancer leur ailier gauche pour un essai en coin de Benjamin Merigond alors que l’on joue dans le temps additionnel. Essai qui ne sera pas transformé par Paquelet (Chalon 14 Ris Orangis 12, 83’). Fin du match et victoire chalonnaise !

Analyse journalistique on a aimé côté chalonnais : C’est un match maitrisé en tout point par les tangos même si la victoire est obtenue aux forceps. C’est la victoire de tout un groupe qui a été puissant dans les placages, opportunistes sur les rushs avec cette volonté de ne jamais baisser les bras. Grand bravo à l’ensemble des joueurs chalonnais, vous avez ravi vos supporters !

Côté Ris : On a aimé la puissance de El Ansari, le feu-follet Petit et le relanceur infatigable et buteur Périna.

L’équipe B de Chalon, quant à elle, a battu l’équipe de Ris Orangis sur le score de 36 à 32 (photo du dernier essai chalonnais).

Lors de cette rencontre, on notait la présence de Jean Luc Durand (Vice-président de l’O.M.S).

