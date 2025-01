Champforgeuil, les agents de la commune conviés aux traditionnels vœux ce mercredi 8 janvier 2025.

Une cérémonie très conviviale à la salle du conseil de Champforgeuil pour les traditionnels vœux aux agents de la commune.

L’occasion pour Annie Sassignol, maire de la commune, d’exprimer sa gratitude envers les agents qui œuvrent chaque jour et souvent dans l’ombre pour le bien-vivre dans la commune et de dresser le bilan des défis relevés durant l’année écoulée afin de maintenir le service public.

Elle a aussi adressé ses remerciements à l’ensemble des responsables de services pour leur travail et au DGS.

Annie Sassignol a prononcé ces mots sur l’avenir :

« Mais notre chemin ne s’arrête pas là. Nous avons la responsabilité de continuer à progresser, à nous améliorer sans relâche. C’est dans cette dynamique d’intelligence collective que se trouve notre force. Ensemble, nous pouvons non seulement identifier des pistes d’amélioration, mais aussi les mettre en œuvre de manière efficace et innovante.

Pour cette nouvelle année, je formule le vœu que nous continuions à bâtir un environnement de travail où chacun se sente écouté et valorisé. Un espace où la collaboration et le partage de bonnes pratiques deviennent la norme. C’est ainsi que nous réussirons à faire face aux enjeux futurs et à offrir le meilleur possible à nos concitoyens. »

Madame le maire a conclu son discours par le renouvellement de ses vœux : « Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2025 riche en succès, en épanouissement personnel et professionnel. »

Une projection sur écran des moments forts sur la commune a précédé le moment convivial autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux