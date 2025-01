AVIS DE DECES - Madame Huguette MICHEL née MARTIN

MÂCON - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Guy MICHEL, son époux ;

Charly et Christine,

Fabienne et Jean-Yves,

Rodolphe et Caroline,

Delphine et Stéphanie,

ses enfants et leurs conjoints ;

Caroline, Sophie et Estelle, Manon, Quentin et Lucile,

Lou, Sacha, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Lizzy, son arrière-petite-fille ;

les familles MICHEL, SIBELLAS et COURBET,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Huguette MICHEL

née MARTIN

survenu le 14 janvier 2025

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 janvier 2025 à 14h30 en l'église de Saint-Rambert à Feillens.

La famille remercie le personnel soignant de l'EHPAD Marius LACROUZE pour leur gentillesse et leur dévouement.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle en souvenir

Maxime

son arrière-petit-fils.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.