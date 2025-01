Belles victoires pour les équipes séniors du HBSM.

L’équipe fanion remporte un gros match :

L’équipe première du HBSM accueillait l’équipe de La Charité sur Loire, équipe au jeu léché mais effectif très agressif. En première période, les verts sont en difficulté fau au jeu collectif des nivernais qui mènent à la pause d’un petit but 18 à 19. En seconde période, les joueurs locaux reviennent avec des intentions fortes, et recollent au score. Les débats tendus tout le long du match forceront les joueurs du HBSM à garder leur calme, permettant ainsi aux verts de glaner un précieux succès sur le score de 35 à 32.

L’équipe réserve au mental :

Pour ce match, l’équipe réserve recevait la réserve de Nuit Saint Georges, et se devait de gagner afin de remonter au classement. En première période, malgré un bon jeu et des solutions de tirs francs, les verts ratent beaucoup et sont menés de deux buts à la pause. En seconde période, les joueurs locaux se réveillent et recollent au score. En fin de match, le réalisme de l’équipe du HBSM leur permettra de l’emporter sur le score de 34 à 28.

Les autres résultats :

Défaite des -18 à Semur en Auxois 36 à 18.

Défaite des -15 B à Seurre 36 à 34.

Victoire des -13 A à Poligny 39 à 25.

Défaite des -13 B 17 à 26 contre Cuiseaux.

Défaite des -11 17 à 26 contre Fontaines Les Dijon