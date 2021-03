Sursis pour Mallé Tounkara à Chalon sur Saône...

Alors qu'il devait être expulsé du territoire ce mercredi, c'est un sursis de 15 jours qui a été accordé à Malté Tounkara. Ses soutiens se mobilisent toujours plus.

C'est un sursis d'une quinzaine de jours qui a été accordé à Mallé Tounkara dont l'intégration en France est saluée par un grand nombre de ses soutiens dont info-chalon.com se propose d'en faire l'écho. Conformément à la procédure en vigueur, Mallé Tounkara a l'obligation de se rendre au commissariat de police de Chalon sur Saône à raison de trois fois par semaine.

J'ai accompagné Mallé pendant ces 2 ans de démarches administratives . J'ai accepté au départ de l'accueillir pour quelques jours et ces jours se sont transformés en mois puis en années . La raison en est qu'il ne s'agit plus pour moi d'une relation d'aide et de soutien mais bien d'une relation humaine forte et simple . Il s'est rapidement intégré dans mon quotidien avec respect et discrétion et s'est montré très impliqué dans les tâches du quotidien . Assez vite il a intégré mon cercle amical et familial respectueusement et naturellement . Il est désormais un membre de ma famille et j'ai décidé de concrétiser ce lien en engageant une procédure d'adoption . Ce n'est pas un choix fait à la légère, il m'implique moi et mes filles et nous le faisons toutes les 3 sans hésiter une seconde et conscientes de tout ce que Mallé a apporté à nos vies .

Isabelle Geoffroy, professeur d'Histoire Géographie

Pourquoi en tant qu'éducatrice Mallé représente exactement le jeune pour lequel je suis tellement fière de faire mon métier ?

Dans ma carrière je travaille tous les jours avec des jeunes en difficulté. 90 % d entre eux, ne veulent pas , ne peuvent pas s'en sortir....

Heureusement il existe un petit pourcentage qui me donne foi et qui font que, malgré les difficultés et le peu de reconnaissance , je me sens utile et heureuse d'aller travailler chaque jour.

Je n'ai jamais travaillé auprès de Mallé, c'est dans le cadre privé et familial que j'ai eu la chance de faire sa connaissance. Pourtant j'aurai été très heureuse de travailler auprès d'un jeune tel que lui, voilà pourquoi j'apporte mon témoignage aujourd'hui.

Mallé est tout d'abord généreux, par son amour de la cuisine et de la danse, il aime partager, transmettre et faire plaisir.

Ensuite il est opiniâtre, à travers son histoire, son parcours, son envie de réussir et de s'intégrer.

Il a tout fait pour s'adapter à notre culture, à notre mode de vie, il s'est formé professionnellement.

J'ai rarement vu un jeune de son âge aussi mature, aussi accueillant, avec une telle envie de réussir et de vivre parmi nous tout simplement.

Alors je ne comprends pas, moi qui tous les jours côtoie des jeunes et leur famille, à qui l'on propose tellement de solutions , systématiquement rejetées, pourquoi la France refuse de laisser sa chance à un citoyen aussi exemplaire que Mallé.

Je ne suis pas certaine malheureusement , que ce petit témoignage sois très utile, néanmoins il est écrit avec tout mon coeur et toute mon humanité. J'espère néanmoins qu'il fera écho à son lecteur et qu'une énorme erreur ne sera pas commise mercredi prochain.

Tatiana Geoffroy, 44 ans, Gibles (71), monitrice-éducatrice.

Mallé est un garçon de mon âge qui vient d’un monde très différent du mien et pourtant aujourd’hui je le considère comme mon frère. Cela fait maintenant 2 ans que ma mère l’a recueillie, et tous les moments que j’ai partagé avec lui sont pour moi des souvenirs heureux. Sa générosité sans pareille m’a ouvert à une culture que je ne connaissais pas. Il a apporté à mon quotidien une saveur épicée, sa joie de vivre est contagieuse. Il est à l’écoute, et a toujours fait preuve d’une grande maturité. Sa grande capacité d’adaptation et son calme sont inspirants, tout ceux qui l’ont rencontré diront que c’est un jeune homme ouvert et réfléchi. Son départ forcé est pour moi un déchirement. La rage que me provoque cette injustice laisse place à un vide douloureux.

Alice MONNERET - CHALON

22 ans

Etudiante

Quelle chance de t’avoir rencontré Mallé ! Tu es une belle personne pleine de ressources et de joie de vivre . Nous avons passé des moments inoubliables d’échanges joyeux et emprunts de bienveillance et de curiosités croisées. Tu as cette capacité incroyable à observer et apprendre à une allure qui nous a sidéré ! Le kayak, le voilier , la nage , le vélo qui marche pas bien !!??...la montagne que nous avons partagés avec plaisir et amitié !

Je ne peux imaginer que nous ne poursuivions pas cette amitié si précieuse !

Tu es et reste avec nous cinq, ainsi que tout ceux qui t’ont croisé un modèle d’intégration !

Bravo aussi pour ta créativité et ta cuisine délicieuse !

Mallé , on ne lâche rien , on reste en contact !!!

Je t’embrasse ,comme un fils, un ami!

Catherine Guarnieri, Therapeute de couple. Jacques Mercier retraité.



Nous avons eu la chance de connaître Malle Tounkara a plusieurs reprises notamment pendant des vacances dans notre maison.

Nous avons tous apprécié sa gentillesse, sa disponibilité, son adaptation facile et sa participation tant aux diverses taches de la maison (la cuisine particulièrement) qu’aux loisirs en encadrant de nombreux enfants.

Ce qui nous a marqué également c'est son intérêt pour toutes les coutumes françaises nos modes de fonctionnement, notre histoire aussi dans la région ou l’on se trouvait.

Une personnalité attachante, pleine de joie communicative que l’on avait envie de garder prés de nous.

Nous pensons qu il a tout à fait sa place en France.

"Je n'ai pas connu Mallé très longtemps mais je n'oublierai jamais sa bonté et sa générosité. J'aimerais que mes enfants soient à son image plus tard. "

Fata Khelil Leclère

Bonjour,

Je suis enseignante de Français langue seconde au lycée Hilaire de Chardonnet, j’enseigne le français aux jeunes allophones du bassin de Chalon.

Pour moi, Malle est un jeune plein de vie, souriant, dynamique et motivé. Toujours impliqué dans les activités en cours, c’était un plaisir de lui enseigner la langue et la culture françaises pendant un an !

Céline Perreau, enseignante, 37 ans, Chalon sur Saône.

Malle est un concentré de lumière, de positivité, d'énergie et de gentillesse.

Cindy Velasco (professeur des écoles), 39 ans, Chalon-sur-Saône

Mallé est une personne extraordinaire, pleine de joie de vivre et d'ondes positives qui mérite de rester en France, ce pays dans lequel il s'est intégré à merveille. Ce serait une aberration de l'expulser.

Nadège Michel

Assistante pédagogique

J’ai rencontré Mallé au sein de l’association Faso Lili, un garçon solaire, drôle, hyper serviable et extrêmement bien intégré au sein de la famille Faso Lili et de tous ses membres.

Il a pleinement démontré qu’il méritait de vivre en France.

Sarah Demory, 27 ans

Freelance

Chalon sur Saône

Je tente d'apporter ma pierre à l'édifice avec mon témoignage:



J'ai connu également Mallé il y a 2 ans chez Faso Lili. C'est un jeune homme sociable et jovial qui transmet et partage beaucoup par son sourire et sa bonne humeur. Méritant et persévérant, il incarne un véritable exemple de courage pour sa génération. Il sait pourquoi il est venu en France et si on devait laisser sa chance à quelqu'un, c'est bien lui! Il est temps d'appliquer notre devise: ''Liberté, Egalité, Fraternité''.



TOUCHE Cécile

30 ans

Enseignante

Chalon

Isabelle CHAPEAU

Enseignante

J’ai pu passer du temps avec Mallé Tounkara à plusieurs reprises, chez Isabelle Geoffroy et chez moi et à chaque fois, il m’a étonné par son envie de réussir, son intérêt pour les autres et sa curiosité pour le monde qui l’entoure. Il nous a aidé dans différentes tâches de jardinage. Il est appliqué et courageux. Il est l’un des jeunes les plus volontaires que je connaisse.

Cécile Massa 47 ans

Masseur Kinésighérapeute ostéopathe

71 BRAGNY

Malle Tounkara est un jeune homme honnête, intègre, courageux et volontaire, déterminé à vouloir vivre de son travail.

C’est un garçon humble et discret pour qui les notions de partage, d’entraide sont primordiales, il sait mettre ses soucis de côté pour venir en aide à son prochain.

J’ai connu Malle par le biais d’une association pour laquelle il est très actif ; c’est quelqu’un de très discret et en m^me temps très présent, d’une gentillesse incroyable, qui n’hésite pas à proposer son aide lorsqu’il nous voit en difficulté….

Florence WEBER

de SERMESSE

47 ans – secrétaire comptable

Malle est un jeune homme posé, humble, discret, souriant, respectueux de son entourage.

Cécile DUCHAINE – AUTUN

Cadre administratif dans un centre hospitalier

Bonjour, je voulais temoigner de l'intégration de Mallé TOUNKARA. : il est toujours prêt à rendre service. Il nous a aider à faire plusieurs déménagements. Il propose ses services pour aider les gens . Il est serviable, ponctuel , toujours le sourire, assidu aux cours de faso lili qui est sa " nouvelle famille " en France.

Carole Prudhon

52 ans

Coiffeuse

Chatenoy le royal