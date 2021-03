Bientôt une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants à Chagny

En 4 ans, un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de 20 000 descendants et, pour éviter le risque de prolifération, la stérilisation des félins errants est la méthode la plus éthique pour lutter contre leur prolifération.

La maîtrise de la population féline est un enjeu majeur et la Ville de Chagny s’engage aux côtés de la fondation 30 Millions d’Amis et des associations locales de protection animale Les chats bottés et SPA de Chagny pour une nouvelle campagne de stérilisation.

La campagne de stérilisation des chats errants débutera le 1er avril sur des secteurs définis prioritaires :