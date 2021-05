Dégustation du verre de l’amitié réussi pour ‘Le Cellier et l’Echoppe Saint Vincent’

Une opération qui s’est déroulée le samedi 22 mai de 11h jusqu’à 18h au 5 rue Saint Vincent !

Pour fêter sa prise de fonction depuis quelques mois et pour fêter l’ouverture des commerces, Nadine Marcillet, ancienne viticultrice dans les Hautes-Côtes et nouvelle propriétaire du ‘Cellier et de l’Echoppe Saint Vincent’, offrait à sa clientèle et aux passants, samedi 22 mai à partir de 11 heures, le verre de l’amitié.

L’occasion également pour la clientèle de découvrir « L’échoppe Saint Vincent » un nouvel espace situé au 5 rue Saint Vincent, où vous trouverez de nombreux articles autour du vin. Ce lieu sera également dédié aux dégustations 2 à 3 fois par mois et animées par la dynamique équipe du Cellier (Alice, Vincent et Ophélia).

Info-chalon était présent ce samedi matin pour constater la réussite de cet événement qui se déroulait dans une grande fraternité et constater la présence de Pascal Laville, ancien propriétaire du Cellier Saint Vincent et heureux retraité.

L’échoppe Saint Vincent situé au 5 rue Saint Vincent est ouverte du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Cellier Saint Vincent- 14, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30.

Suivez également l’actualité du Cellier sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, www.celliersaintvincent.fr ou le 03.85.48.78.25

J.P.B