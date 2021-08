PRESIDENTIELLES 2022 - En Saône et Loire, un premier comité de soutien à la candidature d'Emmanuel Macron

Selon les informations recueillies par info-chalon.com, la Saône et Loire devrait être le premier département Français à constituer un comité de soutien visant à la réélection d'Emmanuel Macron au printemps prochain. L'annonce de la constitution et l'officialisation des premiers noms appelant à une nouvelle candidature et surtout élection d'Emmanuel Macron devrait tomber sous peu.. faisant de la Saône et Loire l'un des premiers soutiens officiels en vue des élections de 2022.

L.G



Communiqué de presse

Lancement du Comité de soutien à l’action du Président de la République de Saône-et-Loire



Le Comité de soutien à l’action du Président de la République de Saône-et-Loire été lancé ce 27 août 2021 à Genouilly à l’issue d'une réunion qui a rassemblé plus de 80 élus et sympathisants de la majorité présidentielle.



Lancé à l’initiative de Vincent Chauvet, maire d'Autun, Sylvain Dumas, maire de Farges-lès-Chalon, Catherine Gabrelle, maire de Royer, Daniel Christel, maire de Saint-Désert, Philippe Exertier, conseiller municipal de Sassenay et Philippe Decroocq, ancien maire de Bey, ce comité fondé par des élus locaux a vocation à rassembler des élus de toutes sensibilités politiques, et des acteurs de la société civile de Saône-et-Loire qui souhaitent exprimer leur soutien à l’action conduite par le Président de la République depuis le début de son mandat. Ce comité travaillera en réseau avec les autres comités qui commencent à se créer actuellement dans toute la France.



Tous se retrouvent dans le même socle de valeurs et la même démarche

Loin de toute étiquette partisane, ce comité a d’abord pour objectif de prendre part, avec une voix constructive, au débat public alors que celui-ci est de plus en plus polarisé aux extrêmes. Conscients de leurs responsabilités, leurs membres veulent dépasser les clivages traditionnels pour soutenir la transformation du pays engagée depuis 2017 lors de l’élection d’Emmanuel Macron. Ils le font en conscience tout en conservant leur liberté.

« Alors que notre pays vit une crise sanitaire sans précédent, nous avons voulu nous réunir pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Nous voulons que la France réussisse. Pour cela, il était nécessaire de dépasser les étiquettes partisanes pour se retrouver dans ce Comité et marquer notre soutien à l’action d’Emmanuel Macron. Le temps est venu pour tous de s’engager» a déclaré Vincent Chauvet.

Un comité, force de contributions dans le débat public local



Ce comité est dans une démarche d’ouverture à tous les élus locaux - toutes sensibilités politiques confondues - et de personnalités de la société civile engagées au niveau local. Il se réunira régulièrement, pour formuler des contributions sur les sujets d’actualité, et valorisera sur le terrain les bénéfices concrets de la politique menée par le président de la République.

Nous invitons les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre en nous contactant à [email protected]