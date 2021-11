'Bien Parado', du 16 au 19 novembre dans le cadre du festival TRANSDANSES

La Sévillane est une danse traditionnelle populaire originaire du sud de l’Espagne. Elle se danse par série de quatre parties à la fin desquelles on marque une pose de quelques secondes. Cette pose s’appelle Bien Parado (l’arrêt bien fait). Jane Fournier et Cédric Froin questionnent cette pratique et souhaitent se jouer des contrastes. En provoquant la rencontre inédite entre la Sévillane et la musique électronique, entre la tradition d’une danse retransmise depuis des générations et le monde de la nuit qui fait danser les corps défaits de toute règle, ils interrogent les codes trop établis, questionnent l’image de la femme et entament un dialogue entre dogme et liberté.

