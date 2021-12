Téléthon 2021 : C'était karaoké pour le Lions Club Cercles d'Or

De nombreuses animations étaient proposées ce samedi 4 décembre à Chalon-sur-Saône, dans le cadre de la 34ème édition du Téléthon. Le public pouvait aussi bénéficier de l'ambiance festive et conviviale d'un karaoké proposé par le Lions Club Cercles d'Or. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme mentionné ce matin dans les colonnes d'Info Chalon, différentes activités et manifestations culturelles et sportives étaient organisées à Chalon-sur-Saône, pour cette 34ème édition du Téléthon.

À cette occasion, les chanteurs et chanteuses en herbe ou confirmés ont eu la liberté d'exprimer librement et spontanément leur talent d'artiste sur le stand du Lions Club Cercles transformé en mini-scène couverte, juste à l'entrée du Boulodrome.

Trois membres du Lions Club Cercles d'Or étaient présents de 9 heures à 17 heures, dont Michel Adeline, le responsable du stand, et André Genot, chef du protocole et animateur leadership du Lions Club, accompagneront parfois les participants pour une expérience encore plus immersive et vivante.

Pas de panique pour celles et ceux qui auraient un trou de mémoire, les paroles étaient projetées sur grand écran pour que le public puisse chanter également en chœur.

Les moins de 15 ans donnaient 1 euro et les autres 3 euros. Et cerise sur le gâteau, de nombreux lots étaient à gagner, comme des montres et des colliers.

Ces lots ont été offerts par les 3 bijouteries Carat d'Or de Chalon-sur-Saône (La Thalie, Carrefour Chalon Sud et en centre-ville, au 11 Rue du Châtelet).

Bien entendu, toutes les recettes seront reversées au Téléthon.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati