AVIS DE DECS - Madame Yvette MICHAUD née VIEUBLÉ

CHÂTENOY-LE-ROYAL, - VIREY-LE-GRAND, - SENNECEY-LE-GRAND



Paul et Régine Michaud, Patrick Michaud, Evelyne et Didier Maillot, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette MICHAUD

née VIEUBLÉ

survenu le 30 décembre 2021, à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 7 janvier 2022, à 15h30 en l'église Sacré Cœur de Chalon-sur-Saône.