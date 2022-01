La Nuit des Conservatoires se transforme en 3 Nuits des Conservatoires virtuelles ! Les élèves auront malgré tout la joie de jouer devant leurs parents, seuls invités présents dans la salle de l'Auditorium.

Nous vous invitons donc chaleureusement à regarder en direct ou en différé via le Facebook ou la chaîne YouTube du Conservatoire l'ensemble des spectacles.

Rendez-vous alors devant vos plus beaux écrans pour vivre une palette de moments artistiques proposés par les élèves : percussions, danses contemporaine et jazz, chants d’Amérique latine, fanfare, cuivres, baroque attitude,... Ces captations filmées en live sur le plateau de l’Auditorium alterneront avec une diffusion de moments pré-enregistrés de théâtre.

Préparez vos plateaux-repas pour cette fin de semaine exceptionnelle !

DU MERCREDI 26 JANVIER 2022 AU VENDREDI 28 JANVIER 2022

Pour en savoir plus : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/les-nuits-des-conservatoires

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon