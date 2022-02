Pas loin d'une centaine de manifestants anti-passes ce samedi 26 février à Chalon-sur-Saône

La Place de Beaune étant occupée par la fête foraine du Carnaval, les anti-passes du Chalonnais avaient rendez-vous ce samedi 26 février à 15 heures sur la Place Pierre Sémard, près de la gare. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme tous les samedis (ou presque), les anti passes du Chalonnais ont défilé ce samedi 26 février pour protester contre les mesures sanitaires toujours en vigueur et demander l’arrêt du pass vaccinal, à l'appel du Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale.

Ainsi, 96* personnes ont répondu présent à 15 heures sur la Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare), la Place de Beaune étant occupée par des attractions de la fête foraine du Carnaval de Chalon-sur-Saône qui battait son plein ce samedi après-midi.

Un nombre de manifestants qui se maintient malgré les vacances d'hiver, la fête foraine et une actualité tournée vers les rives de la Mer Noire.

D'ailleurs, Pierre Laine et Yoann Janet, deux membres bien connus du collectif, y ont également fait allusion.

Pascal Poyen, un autre des organisateurs de la manifestation, explique aussi ce choix de déplacer le lieu de rendez-vous est mû par une volonté de ne pas perturber les activités des forains durement touchés par la crise sanitaire.

Aussi, le barnum d'informations installé par Yvan Brochiero, le référent régional de Réaction 19 et Bon Sens, a également été déplacé sur l'ancienne Place de la Gare.

Et à situation exceptionnelle, parcours exceptionnel...

Il est plus court et a emprunté la direction du quartier Saint-Cosme et le Boulevard de la République, en passant pat la Place de l'Hôtel de Ville, avant de revenir à son lieu de départ.

Parmi les nombreuses revendications du collectif, la réintégration des personnels de santé qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 et qui n'ont plus le droit de travailler depuis l’automne.

À noter que dès le lundi 28 février, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal (restaurants, musées, cinémas…).

Quant au pass lui-même, en raison de la décrue de l'épidémie de Covid-19, il pourrait être levé à la mi-mars.

Bien que certains membres du collectif doutent. Ne dit-on pas que «les promesses n'engagent que ceux qui y croient?», comme nous le rappele Pierre Laine.

* Chiffres communiqués par le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale selon la méthode du comptage de bouchons.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati