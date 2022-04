A l’invitation de l’association LouXis, Jeanpire et Balou embarquent le 17 avril à la salle Marcel Sembat

« Embarquement immédiat »... Immédiat, pas tout à fait, puisqu’il vous faut encore attendre quelques jours avant de vous embarquer en compagnie de Jeanpire et Balou pour un après-midi de franche rigolade, le dimanche 17 avril, à partir de 15 heures, à la salle Marcel Sembat. Mais ce que vous pouvez faire immédiatement, c’est réserver vos places pour le nouveau spectacle des célèbres humoristes bourguignons par le lien suivant : https://my.weezevent.com/debarquement-immediat-avec-jeanpire-et-balou , ou si cela vous convient mieux dans les points de vente suivants : offices de tourisme du Grand Chalon, Parc des Expositions de Chalon, magasins E. Leclerc (Chalon et Chalon Sud Lux), magasins Carrefour (Chalon Nord, Chalon Sud). Le prix de la place est de 15 € pour les plus de 12 ans et de 8 € pour les moins de 12 ans. L’ouverture des portes est fixée à 14 heures. Le placement sera libre. Rassurez-vous, si vous vous décidez au dernier moment, il sera encore temps de prendre votre billet juste avant les trois coups.

Un spectacle décapant...

Le duo comique aurait dû se produire à l’invitation de l’association LouXis depuis de nombreux mois mais voilà, comme on a tous pu s’en apercevoir, le Coronavirus est passé par là et le rendez-vous avec Jeanpire et Balou, a été repoussé à deux reprises. Du Covid il en sera bien évidemment question dans le spectacle avec les péripéties de deux papis grigous mais il n’y aura pas que ça ! Les deux compères nous proposeront aussi une rencontre improbable d’un CRS avec Monsieur le Curé lors d’une manifestation de gilets jaunes, le retour des gendarmes de Saint-Tropez sur une plage de nudistes, 58 ans après la chasse aux « cul-nus » par le chef Cruchot et sa brigade, et enfin un clin d’œil à Bourvil dans une scène mythique de la vache et le prisonnier, revue et corrigée sur un air de la 7e compagnie.



... pour aider le petit Louis

En venant vous détendre avec les incessantes facéties et plaisanteries de Jeanpire et Balou, vous ferez aussi une bonne action en faveur de LouXis. Depuis 2018 cette association apporte une aide financière à Louis, jeune San-Rémois de 9 ans, atteint du syndrome de l’« X fragile », une maladie génétique rare et héréditaire, première cause de retard mental en France. Notamment en participant à la prise en charge des soins d’orthophonie et de psychomotricité, dont a besoin l’enfant. L’association soutient également la recherche sur cette terrible maladie, qui se traduit par des troubles du comportement, du langage, de l’humeur, des difficultés d’apprentissage, un obstacle à gérer ses émotions.

Buvette et petite restauration

Même si elles sont toujours bonnes, les émotions avec Jeanpire et Balou... ça creuse et ça donne soif, une buvette et une petite restauration seront donc à votre disposition durant l’entracte.

Une tombola est également prévue, avec comme principaux lots trois œuvres de l’artiste chalonnais Bernard Denis, qui travaille les matières recyclées, des bouteilles de crémant de Bourgogne du domaine Picamelot, des bouteilles de vin du domaine Goubard ainsi que des places pour le sensationnel gala de l'équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône, organisé au Colisée le 11 septembre prochain par l’association Un avion, un enfant, un rêve.



Gabriel-Henri THEULOT