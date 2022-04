L'association Spirit of Josette recherche des bénévoles

Elle organise les 14 et 15 mai « La fête à Josette », une manifestation festive et sportive qui nécessitera la contribution d'une cinquantaine de bénévoles

Spirit of Josette qui a vu le jour en 2020, a pour objectif de fabriquer des engins, baptisés «les Josettes ». Ils sont adaptés à tout type de handicap, temporaire ou définitif, poussés par des coureurs ou marcheurs, ou fixées à l'arrière d'un vélo. L’idée n’est pas de vendre ces fauteuils mais de les mettre à disposition des malades et de leur famille, pour une promenade sur la voie verte, mais aussi dans tout autre lieu.

L'association a cette année pour projet de fabriquer une dizaine de josettes. Pour cela elle est à la recherche de financements, ce qui l'a amené à organiser une grosse manifestation, «La fête à Josette », dont ce sera la première, et qui se déroulera sur 2 jours, soit les 14 et 15 mai 2022.

Info-chalon.com reviendra prochainement sur cet événement, pour lequel Spirit of Josette recherche des bénévoles, le samedi, le dimanche, voire les deux jours. Les missions qui leur seront confiées vont de la tenue d'un ravitaillement à signaleur de course, en passant par l'accueil du public, la tenue des jeux, la buvette, le service du repas du dimanche midi, etc … sur Givry, mais aussi sur Jambles et Saint Denis de Vaux.

Afin de faire plus ample connaissance, présenter le programme de la « Fête à Josette » et les besoins en bénévoles, Christophe Roulliaud, le Président de l'association, invite toutes les personnes intéressées à participer à une réunion, qui se déroulera le jeudi 14 avril à 20 heures, à la salle de l'ancienne gare de Givry.

Pour tout renseignement complémentaire :