Cérémonie de remise de récompenses au collège Jean Vilar

L'association sportive du collège a récompensé les élèves qui ont brillamment représenté l'établissement aux championnats d'académie de cross et de handball ainsi qu'aux championnats de France de natation et de rugby féminin. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est dans la salle du réfectoire que cette cérémonie de remise des récompenses aux 39 élèves sportifs de l'UNSS a eu lieu ce mardi 28 juin 2022, sous la houlette de Claudie Gaillard, directrice du collège, et en présence de Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, et Colette Desfetes, présidente du club de rugby féminin Les Coquelicots, et quelques enseignants, à savoir Laura Lehanneur, Céline Minard, Ludivine Sparta, Olivier Gilares et Laurent Loriot.

Cela concernant, l'équipe de handball qui a terminé vice-championne d'académie, l'équipe de course d'orientation qui s'est particulièrement illustré aux académiques avec une individuelle sur le podium, l'équipe de rugby féminin du collège qui a participé aux championnats de France de rugby féminin du 16 au 18 mai 2022 à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et le groupe de nageurs qui a fini sur la 3eme marche du podium aux Championnats de France de natation.

À noter que l'année prochaine, le collège Jean Vilar accueillera les Championnats de France de rugby féminin.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati