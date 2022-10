Tous derrière Manon Joseph pour l’élection Miss Bourgogne 2022

A partir de dimanche, de 8 heures à 16 heures, envoyez vos SMS à ‘MISS 7’ (en majuscule) au 71415

Vendredi 7 Octobre à 18 heures 30, dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville, avait lieu la réception de Manon Joseph, Candidate au concours Miss Bourgogne 2022.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Monique Brédoire, Chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, des Conseillers Municipaux Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports Paul Thébault, chargé de mission en Charge du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Pierre Carlot en charge des association, Benoît Morgante, chargé de mission en Charge du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon… de Manon Joseph candidate à l’élection Miss Bourgogne, ses parents, sa famille et ses amis ainsi que des sympathisants.

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Bonjour à toutes et à tous ! Je suis très heureux de vous accueillir dans le Salon d’Honneur de notre Hôtel de Ville en compagnie de Manon bien évidement qui est au centre de cette cérémonie. Je salue d’ailleurs sa famille, ses amis qui l’accompagnent et toutes celles et ceux qui nous ont rejoints parce que c’est forcément un moment un peu particulier, comme on l’appelle dans l’art militaire, une veillée d’armes à quelques encablures de cette belle soirée. Une soirée qui verra sa victoire parce que je suis optimiste par nature c’est vrai, mais je sais aussi qu’elle est son engagement et sa personnalité. Je voudrais te dire Manon que l’on est très fiers que tu puisses porter les couleurs de notre ville parce que c’est un vrai engagement […] Moi, j’attache beaucoup d’importance à une chose, alors bien sûr, il y a ta beauté et il y aura une belle compétition autour de cela mais moi j’attache beaucoup d’importance à l’engagement […] C’est important par les temps qui court, parce que la beauté c’est une chaleur qui nous réchauffe parce qu’on a besoin de ces moments de grâce dans ce monde compliqué dans lequel on vit mais lorsque la beauté s’accompagne de la beauté de l’âme, alors c’est encore mieux ! Mais la beauté de l’âme elle se forge au quotidien lorsque l’on est aux côtés de ceux qui en ont besoin, de ceux qui sont tellement contents et heureux d’avoir un partage, un sourire, un échange de quelques mots […] Et cela, tu vas le porter avec toi dans cette compétition et je suis certain que cela va faire la différence. Je suis certain que ceux qui vont t’écouter, te voir, mais surtout t’écouter, comprendront la profondeur de ton engagement dans la durée […] C’est quelque chose qui pour nous à beaucoup de prix ! Tu es chalonnaise. Tu vas représenter cette ville et je pense que cela va être là-aussi une fierté partagée [...] Et cela va marquer les esprits du public chalonnais et grand chalonnais en tout cas, je tiens à te dire les choses suivantes […] On est avec toi, on croit en toi et on te suivra jusqu’à la victoire, alors bravo à toi ! ».

Manon Joseph : « Tout d’abord, je vous remercie Monsieur le Maire d’avoir initié l’élection de Miss Saône-et-Loire et d’avoir porté ma candidature à l’élection de miss Bourgogne 2022. J’en suis personnellement très flattée ! […] Je remercie l’ensemble de la ville de Chalon qui est mon berceau depuis toujours. Je tiens à vous remercier tous, chacun et chacune, de votre présence ici ce soir. Je voudrais adresser et cela depuis de nombreux mois, un immense merci aux commerçants de la ville de Chalon pour les différents shootings, pour miss Saône-et-Loire, la distribution des flyers et les nombreux partages sur les réseaux sociaux […] Merci à mes parents, papa et maman, mes sœurs, Lola et Sarah et à ma famille, merci à vous tous d’être à mes côtés pour me conseiller, me booster afin que j’atteigne mon objectif […] Vous qui participez à accroitre ma volonté et ma détermination à remporter cette élection de Miss Bourgogne 2022 . Je serais fière et heureuse de devenir le nouveau visage de notre Bourgogne et celui qui l’a représentera pour l’élection Miss France. Demain, je prends la direction d’Autun pour la dernière journée de répétition avant le grand jour. Je compte sur vous pour mobiliser un maximum de personnes prêtent à voter pour moi et me propulser parmi les 7 finalistes. Dimanche, je m’engage à rayonner sur scène et à donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup ! ».

Manon Joseph confiait ensuite à info-chalon : « D’abord je suis très impatiente d’être à dimanche. J’attends cette élection depuis que je suis toute petite et du coup cela me fait encore plus plaisir de pouvoir représenter Chalon à travers ma candidature à Miss Bourgogne 2022. Je compte sur toutes les chalonnaises et les chalonnais pour me porter. Il faut voter ce dimanche 9 octobre de 8 heures à 16 heures, envoyés des SMS à ‘MISS 7’ (en majuscule) au 71415 ! ».

