Chalon-Centre Commerce : De nouvelles idées pour les prochaines animations commerciales en 2023

Jeudi 26 janvier 2023, à partir de 19 heures 30, se déroulait au Studio 70, 3bis rue de Lyon à Chalon-sur-Saône, la réunion des commerçants, organisée par Chalon Centre Commerce qui œuvre à la dynamique commerciale du centre ville chalonnais.

Lors de cette réunion, les membres du bureau sont revenus sur les actions réalisées en collaboration avec la ville sur l’année 2022 qui ont été un succès ! Les perspectives concernant les animations 2023 ont ensuite été évoquées.

Face à une soixantaine de commerçants la tribune était composée par 3 représentants de la Mairie : de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Margot Nicolas, Manageur Centre ville et Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale et les membres de l’association des commerçants : Margaux Desesquelles (trésorière), Laetitia Leclercq (Présidente Adjointe), Stéphane Duplessis (président) , Christophe Reynaud (vice-président), Nelly Peireira (secrétaire), Céline Romann (trésorière) et Christelle Bonhomme (secrétaire).

Si le président rappelait que l’objectif numéro un de l’association était de faire revenir un maximum de monde sur le centre ville de Chalon pour l’attractivité et la notoriété des commerces, il informait l’assemblée que l’association avait œuvré aussi pour attirer une nouvelle clientèle en élargissant le territoire chalonnais afin de toucher également les villes de Tournus, Beaune, Montceau-les-Mines et le Creusot, des démarches qui seront également reconduites pour 2023.

S’en suivait également les principales idées et actions visibles que les membres du bureau ont soumi pour les animations du centre ville en 2023 avec 3 axes majeurs :

Un premier axe avec le Carnaval de Chalon où les commerçants participeront à cet événement en décorant leur vitrine mais aussi en proposant des jeux et des animations le mercredi après-midi à l’occasion de la présence de la fête foraine et un accord sera passé avec la société Q Park pour un stationnement à 4 euros l’après-midi.

Un deuxième axe avec un partenariat avec le Comité des Foires de Chalon pour des chèques cadeaux offerts par les commerçants aux visiteurs ainsi que l’apposition du logo des commerçants sur le billet d’entrée ;

Le troisième axe est en étude avec un partenariat avec la Paulée qui est en cours afin de trouver les meilleures solutions pour les vignerons comme pour les commerçants.

Bien sûr les traditionnels événements qui connaissent un succès permanent sont reconduits :

Le 16 et 17 juin (vendredi et samedi) Grand Déballage

Le 8 et 9 septembre (vendredi et samedi) Braderie

Le 17 octobre le défilé de mode qui aura lieu cette fois à la Salle Marcel Sembat

En novembre la tenue du Black Friday et la Roue de Noël

En décembre la 4ème édition des achats remboursés

L’association qui se montrait également très heureuse de son association avec la société de transport Zoom. Elle proposera à ses adhérents en cours d’année des ateliers thématiques avec le Tribunal de commerce, les services assurance pour les couvertures de sinistres et autres, les banques…

Côté de la municipalité, on proposait deux nouvelles choses : un observatoire de vacation commerciale pour les commerçants du centre ville avec des fiches à remplir afin de déterminer la fréquentation de la clientèle. Ensuite, une aide à l’installation ou aux travaux à réaliser.

Pour terminer quelques commerçants se plaignaient de la fermeture de certains commerces entre midi et deux pendant les périodes de fête de fin d’année. Une solution est à l’étude par les membres du bureau sur cette problématique

A l’issue de cette réunion le pot de l’amitié et les galettes des rois étaient partagées.

(photo d'archive)

J.P.B