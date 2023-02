FLAMBEE DES PRIX DES MATERIAUX DU BATIMENT : Un pas de plus vers des engagements solidaires des acteurs de la filière BTP en Bourgogne-Franche-Comté ?

A l’automne dernier, afin d’aider les entreprises artisanales du bâtiment à faire face à un contexte inédit de hausse continue du prix des matériaux, les CAPEB de Bourgogne Franche-Comté, sous la houlette du Président régional, Francis VOELIN, ont pris l’initiative d’impulser un mouvement de solidarité économique au sein de la filière bâtiment.

Pour ce faire, une table-ronde a été organisée qui réunissait les fournisseurs, distributeurs, négoces et fabricants de matériaux du Bâtiment de la région.

Au centre des discussions, la flambée des prix des matériaux et les difficultés d’approvisionnement et un leitmotiv : comment peut-on ensemble trouver des solutions pour amortir les effets de la crise et soutenir l’activité des entreprises du bâtiment ?

La CAPEB a salué, en janvier 2023, la mise en place d’un outil d’analyse des coûts de production des matériaux de construction, annoncée par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. L’outil doit permettre de garantir une plus grande transparence sur les hausses de prix pratiquées par les industriels et les distributeurs, en période de forte volatilité des prix.

Néanmoins, cet outil, bien qu’essentiel, ne répond pas à une des demandes de la CAPEB concernant la mise en place d’un délai de prévenance minimum d’un mois. Cet engagement est indispensable pour que les entreprises artisanales du bâtiment ne supportent pas, à elles seules, les augmentations de prix des matériaux et équipements en rognant leurs marges.

C’est pourquoi un nouveau pas sera franchi cette semaine avec l’organisation d’une seconde rencontre des fabricants et fournisseurs afin d’agir collectivement pour limiter au plus juste l’impact de la hausse des coûts des matériaux afin de préserver la croissance du secteur.

L’objectif est de réfléchir et de construire ensemble, comme cela a été fait à l’échelon national, une charte régionale d’engagements CAPEB / Fournisseurs, distributeurs, négoces et CAPEB / Fabricants, industriels. La recherche d’une telle solidarité est en effet cruciale pour les entreprises artisanales du Bâtiment, dans un contexte où l’année 2023 s’annonce plus difficile que 2022.