MARATHON DE LA COTE CHALONNAISE - J-4 avant fermeture des inscriptions !

Nous vous rappelons également que les T-shirts en cadeaux sont en quantités limitées. Si vous le voulez, inscrivez vous vite !

Le programme du week-end et des 19 ravitaillements festifs est pratiquement bouclé. Quelques nouveautés gourmandes vous attendent : bœuf bourguignon, plancha de viande charolaise, andouillettes, escargots plus le reste et bien sûr, les œufs en meurette en bonus pour les participants du semi et du marathon au km 41 : demande le programme

Voici quelques rappels sur ce qui vous attend : n'oubliez pas la conférence sur le sport en famille le vendredi soir à Givry. Samedi matin, entre 9h et 10h15, départ du marathon et MARA3 à 9h, départ du semi à 10h, et à 10h15 départ du 8kms et du 12 kms.

Le samedi après-midi, ce sera la foulée des P'tits Ceps, pour les enfants entre 5 et 10 ans. Inscription obligatoire sur le site du marathon, attention places limitées. La pasta party et la soirée de clôture sont complètes.

Enfin, le dimanche à Montagny les Buxy vous pourrez profiter les randonnées et marches nordiques, sur 4 parcours au choix de 5, 10, 15 et 20 kms. Inscriptions en ligne fortement recommandées.

Tout le week-end, animations, village exposant et village viticole à Givry avec dégustations gratuites. Restauration sur place.

Venez vivre l'évènement festif du début de printemps en Bourgogne et venez encourager les milliers de sportifs sui seront au rendez-vous.

L'équipe du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise