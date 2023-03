"Les marchés : leur Union Soviétique" dénonce le NPA Saône et Loire

Les marchés : leur Union Soviétique

Durant une grande partie du 20 ème siècle, au temps révolu des deux blocs, de la guerre froide, du rideau de fer, le camp occidental, expression indépassable de la « raison et des libertés » n'a cessé, à tort ou à raison, de diaboliser les fondements autoritaires et arbitraires de l'Union Soviétique et de ses satellites. Ces derniers, à la merci de l'inflexibilité du grand frère « stalinisé » ne pouvaient se soustraire à sa puissante rigidité dogmatique. Au moindre écart, de terribles représailles s'abattaient sur leur peuple indocile. Ces deux mondes opposés, incarnant deux idéaux enracinés dans ce siècle « des grands bouleversements », engagés dans une compétition économique déchaînée, l'un plus tôt que le second, ce sont usés à défendre aveuglément des projets de société destructeurs.

Je ne reviendrai pas sur les dérives de l'idéal « socialiste » et ses déviances « staliniennes » et préfère m'attarder sur « l'ère crépusculaire » du « capitalisme que nous sommes en train d'endurer.

Si tous les médias occidentaux se sont rassemblés en novembre 1989 à Berlin pour commenter « la chute du communisme », ils sont bien moins nombreux aujourd'hui pour nous éclairer à propos de la faillite du camp « néolibéral ». Le monde « bipolaire » qui avait structuré ce siècle, après le triomphe de « la sagesse occidentale » et l'anéantissement du joug « révolutionnaire », pouvait enfin se réformer, se libérer de toute contrainte et offrir aux marchés financiers le pouvoir de réguler l'économie mondiale.

Plus de trente ans après ce renversement historique, confinés dans un modèle capitaliste unipolaire, quelles sources de progrès pouvons-nous aujourd'hui célébrer ?

Le continent africain ne parvient toujours pas à s'extraire du « sous-développement », comme la plupart des pays du sous-continent asiatique. La mise en concurrence des travailleur(se)s dans une économie mondialisée et globalisée à l'extrême fait exploser les inégalités, la précarité. Jamais aussi peu d'individus n'avaient concentré autant de richesses. Jamais les excès de l'humanité n'avaient autant remis en question comme aujourd'hui, la survivance même de celle-ci.

La compétition entre les deux blocs avait mis en lumière la recherche d'un productivisme total. Cette escalade s'est encore accélérée par la suite, sous l'impulsion « du marché » et de grands groupes financiers qui se sont organisés autour de lui. L'insatiable appétit de ces ogres se confirme encore à l'épreuve de l'impératif environnemental qui s'impose à nous avec gravité. Tout doit être ordonner, entrepris pour satisfaire leur voracité, quitte à compromettre tous les équilibres.

S'il n'y avait p as de limites derrière « le rideau de fer » pour faire imposer sa doctrine dans l'intérêt du prolétariat, il n'y en n'a pas davantage dans cet espace virtuel des marchés capitalistes. Ce monde immatériel, sans frontières apparentes, comme l'Union Soviétique l'imposait aux « pays frères », inflige à nos sociétés globalisées sa discipline au service du profit, de quelques intérêts particuliers. 25 milliardaires (rapport OXFAM)) détiennent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Toujours d'après OXFAM, depuis 2020, les 1 % les plus riches ont capté près de deux fois plus de richesses que le reste de l'humanité.

Autant les « démocraties de l'ouest » n'ont eu cesse de moquer la folle absurdité du projet « marxiste -léniniste » des républiques populaires de l'est, autant elles s'interdisent toujours la mise en œuvre d'un débat sérieux sur la pérennité de leur système. Un débat qui pour les générations les plus jeunes doit s'imposer de façon radicale. Rien ne peut plus être comme avant. Mais cette forte aspiration au changement se heurte au « gang de l'argent roi ». Cette nébuleuse qui dicte ses règles, ses codes, en toute impunité, avec l'assistance et la protection de toutes les diasporas « capitalistes » à la tête de la plupart des institutions internationales, des états « souverains ».

L'Union Soviétique n'hésitait pas à répondre par la force, l'oppression, pour assurer son hégémonie, écraser les contestations qui affleuraient dans sa périphérie. « Les marchés » usent de méthodes similaires, peut-être visiblement moins violentes mais tout autant efficaces et perverses.

Nous l'avons expérimenté ces dernières années, et l'éprouvons encore plus notablement en ce moment. A la recherche d'un second souffle, alors qu'un nouveau modèle ancré dans la sobriété et le partage doit s'imposer pour le salut de l'humanité, les « apparatchiks » du capitalisme n'hésitent plus à soumettre, à réprimer. Au diable « l'avenir de l'Homme », gloire à la spéculation, aux dividendes, à la dérégulation. Face à l'urgence climatique, les garants du système s'entêtent à accélérer les réformes structurelles, à détruire les derniers vestiges de la protection sociale, des droits des travailleur(se)s. Réduire encore davantage ces travailleur(se)s à l'obéissance, à la résignation.

Le néolibéralisme a accouché d'autres Unions soviétiques qui ne disent pas leur nom. Le marché dicte et structure les orientations politiques de tous nos états en récusant toute intervention citoyenne. Contrairement à ce que nous rabâchent les « médias bien pensants », Emmanuel Macron ne sert pas les intérêts du pays et du peuple français, mais bien ceux du « parti de l'argent ». Ne craint il pas davantage la sanction froide de la finance et des agences de notation, plutôt que celle, plus consciencieuse, du mouvement social ? Mouvement social qu'il ne juge pas "légitime"... De là à le confondre avec Léonid Brejnev ou Iouri Andropov, il n'y a qu'un pas que je m'autorise à franchir.



Jean-Guy Trintignac, NPA 71