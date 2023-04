C'est l'heure du grand ménage de printemps contre les virus

Au sortir de l'hiver, rhume, grippe et autres germes qui ont mis notre santé à mal durant la saison froide n'ont pas disparu pour autant. Se multipliant au niveau des surfaces fréquemment touchées, dans les recoins humides et sur nos linges d'intérieur, ils peuvent rapidement transformer nos demeures en véritables nids à microbes si celles-ci ne sont pas entretenues correctement et régulièrement. Voici quatre réflexes à adopter pour préserver votre home sweet home des virus.



NETTOYER SOIGNEUSEMENT LES SURFACES

Alors que les virus se transmettent majoritairement par contact direct (peau à peau, postillons, etc.), la contagion est également possible via des surfaces contaminées. Veillez à faire méticuleusement le ménage dans la salle de bains et l'évier de la cuisine. De même, les objets fréquemment touchés, tels que les poignées de porte, les télécommandes, les manettes de jeux vidéo, la porte du frigo, les boutons de chasse d'eau ou les interrupteurs doivent être régulièrement désinfectés.



MISER SUR DES PRODUITS NATURELS

S'ils sont redoutablement efficaces pour éradiquer saletés, virus, moisissures et bactéries, de nombreux produits d'entretien sont également néfastes pour notre santé et peuvent causer des irritations, en particulier au niveau de la peau, des yeux et des voies respiratoires. Dès lors, on leur préfère des alternatives naturelles, tout aussi performantes mais sans nocivité. On peut notamment remplacer l'eau de javel et la plupart des désinfectants du commerce par du bicarbonate de soude, du savon de Marseille et du vinaigre ménager.



ATTENTION AUX TEXTILES !

Après un épisode grippal ou lors de n'importe quelle infection virale, il est important de laver encore plus régulièrement que de coutume votre linge de maison. En effet, du fait de la chaleur et de l'humidité, draps et serviettes constituent un terrain propice aux microbes. Lavez les serviettes et gants du malade quotidiennement, et changez ses draps, en particulier les taies d'oreiller, au moins deux fois par semaine. Une fois la maisonnée guérie, mettez également en machine couettes et oreillers pour venir à bout des dernières souches microbiennes récalcitrantes. Pensez également à laver les torchons et à vaporiser un spray antiseptique sur les surfaces en tissu comme les fauteuils, canapés et rideaux.



UN AIR SAIN POUR UNE MAISON SAINE

Afin de lutter contre la propagation des virus mais aussi la pollution intérieure causée par les composés volatils (colles des meubles, parfums de synthèse, produits chimiques, etc.), les acariens sources d'allergies et l'humidité provenant des activités domestiques (douche, lessives, cuisine, etc.) qui peuvent engendrer ou aggraver des troubles respiratoires, il est indispensable d'aérer quotidiennement son logement. Tous les matins au réveil, quelle que soit la saison, ouvrez grand vos fenêtres, en particulier dans les chambres à coucher, et laissez l'air circuler pendant une quinzaine de minutes. En plus de chasser les mauvaises odeurs, vous ralentirez la prolifération des germes en les empêchant de rester en suspension. Vous pouvez compléter ce rituel en plaçant des purificateurs d'air dans vos pièces à vivre, ou en diffusant des huiles essentielles aux propriétés antiseptiques, antivirales et antibactériennes, telles que le ravintsara, le thym, l'arbre à thé, l'eucalyptus, le citron, le romarin ou encore le girofle. Attention, leur usage est formellement déconseillé en présence de femmes enceintes et d'enfants de moins de 6 ans.



Lauren Ricard

