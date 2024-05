Chalon sur Saône, place forte du handisport national 4 jours durant

L'inclusion par le sport... On a parfois du mal à imaginer que ce propos maintes fois utilisé dissimule... Alors l'occasion était trop belle cette fin de semaine pour découvrir tout un panel d'activités sportives de haut niveau pratiquées par des sportifs en situation de handicap. En l'espace d'un coup de sifflet arbitral, ce sont juste des athlètes qui ont pris les devants, effaçant le temps d'un instant leurs handicaps.

Qu'il est regrettable que cet événement n'ait pas été plus valorisé par les acteurs publics du territoire ! Quelle occasion manquée pour la ville de Chalon et tous les acteurs publics ! Vendredi après-midi, une seule école chalonnaise a pris l'initiative d'emmener ses élèves au Colisée, une initiative privée, prise par un enseignant. Comment peut-on d'un côté se dire défenseur des pratiques en faveur de l'inclusion par le sport et de l'autre, ne pas mobiliser les moyens des collectivités autour de la sensibilité des plus jeunes sur les questions du handicap ?

Évidemment, les élus interrogés, auront eu à coeur d'accuser les organisateurs ou autres, sans à aucun moment s'interroger sur sa responsabilité face à cette occasion manquée. Facile, bien trop facile à vrai dire !

Bluffé par le mental et l'endurance des sportifs

Plus de 550 sportifs ont fait le déplacement à Chalon, avec au total plus de 1000 personnes, autour des pratiques de la natation, du basket fauteuil, du futsal sourd, goalball, cécifoot, et foot fauteuil électrique. Autant d'activités sportives bien trop méconnues et valorisées. Du côté de l'Espace Nautique, il s'agissait de dernières épreuves qualificatives pour les JO paralympiques de Paris... c'est dire l'attente derrière chacune des épreuves réalisées tout au long du week-end.

Bravo à la fédération Handisport d'avoir choisi Chalon et les structures du Grand Chalon pour un tel événement...

Laurent Guillaumé