Exposition « Chasseur d’Alïens » par Jërëmy Tïssïer dans le hall de la mairie de Saint Rémy, du 05 au 22 avril 2023.

Une exposition à ne pas manquer, des œuvres aussi fascinantes que l’artiste, riches de couleurs, originales par les sujets, un tantinet torturées, elles vous attendent dans le hall de la mairie de St Rémy aux heures d’ouvertures de celle-ci.

Ce vendredi 14 avril c’était le vernissage de l’exposition de Jërëmy Tïssïer en présence de Florence Plissonnier maire de la ville, d’Amélie Vion adjointe à la culture, d’élus, de Céline compagne de l’artiste, et de visiteurs.

Les yeux rivés au ciel la nuit depuis son enfance à rechercher ce monde lointain qui le fascine, Jërëmy Tïssïer franchira le pas du réel proche de l’irréel lors du confinement en 2020. Limité dans ses déplacement par la pandémie, il va traquer autour de chez lui, dans les bois, aux abords des ruisseaux cet univers vivant pourtant bien présent qui nous échappe, que l’on ne voit pas. Il est plus qu’un artiste, il est l’incarnation même de ses voyages dans le fantastique au travers de ses œuvres. Celles-ci interpellent et ne peuvent nous laisser indifférent, elles portent à questionnement sans pour autant apporter d’explications rationnelles, c’est là que la beauté du voyage saisi par l’œil du Chasseur d’Aliens à travers son objectif prend tout son sens et toute sa dimension où chacun pourra interpréter, laisser aller son imaginaire devant ce monde qui nous surprendra sans cesse.

Info Chalon : Jërëmy comment vous est venue cette passion pour ce monde extraterrestre, comment faites-vous pour les prendre en photos ?

Jërëmy Tïssïer : « Ce projet est né durant le confinement en avril 2020. Je suis parti dans les bois à la découverte d’un autre monde, des Aliens, il y en a partout. Certains sont méfiants, d’autres se laissent volontiers photographier. J’utilise une technique particulière de proxi-photographie sans être de la macro proprement dit. Je ne retouche pas mes photos en post production. Tout se fait principalement lors de la prise de vue… »

Jërëmy a fait les beaux-Arts. Il est aussi intermittent du spectacle, il travaille en duo avec sa compagne Céline (musique, chant…), il fait de la vidéo et propose ses services pour effectuer des clips, des films…

Son nouveau projet verra le jour lors de la prochaine exposition qui aura lieu à Givry du 23 mai au 4 juin avec l’ajout d’une bande spécialement préparée pour l'univers de Chasseur d'Alïens.

C.Cléaux