Connaissez-vous l'autohypnose ?

Afin de se libérer de ses peurs, de ses douleurs et de certains blocages qui empêchent d'avancer, l'autohypnose peut être d'une aide précieuse. On vous explique comment maîtriser les bases de cette pratique afin d'améliorer votre bien-être au quotidien.

L'autohypnose consiste à se plonger soi-même dans un état de conscience modifié, appelé transe hypnotique, sans être guidé par un praticien. Loin des clichés véhiculés par le cinéma et du sensationnel des spectacles grand public, cette discipline ancienne, proche de la méditation, permet d'explorer les capacités extraordinaires que recèle notre cerveau. Si se lancer peut, de prime abord, paraître intimidant, l'autohypnose est en réalité accessible à tous, à condition d'avoir les clés pour y parvenir.



À CHACUN SA TECHNIQUE DE TRANSE

Les méthodes visant à se plonger dans un état hypnotique sont nombreuses, à vous de les tester afin de voir laquelle vous convient le mieux et vous apporte le plus de bien-être. Parmi les principales techniques d'induction, on retrouve la respiration ventrale, lente et profonde, notamment en carré. Ainsi, inspirez par le nez pendant 5 secondes, bloquez pendant 5 secondes, expirez par la bouche pendant 5 secondes et bloquez à nouveau, puis répétez. Autre méthode : la cohérence cardiaque en vous focalisant sur le trajet de l'air.



Vous pouvez aussi vous focaliser sur un point, visuel mais aussi sonore, jusqu'à ce que vous sentiez vos paupières s'alourdir. Très utilisé en relaxation et sophrologie, le scan corporel vise à vous concentrer progressivement sur chaque partie de votre corps et à analyser votre ressenti, en partant de la pointe des pieds et en remontant peu à peu jusqu'au sommet du crâne, tout en relâchant les éventuelles tensions musculaires.



Enfin, vous pouvez vous imaginer dans un lieu refuge, visualiser une goutte d'eau ou encore vous projeter en train de monter un escalier, jusqu'à sentir l'état de transe vous gagner peu à peu.



RÉINITIALISER SES PENSÉES

Une fois en transe hypnotique, vous pouvez alors agir sur votre inconscient via l'autosuggestion et la visualisation afin de reprogrammer votre cerveau. Pour cela, définissez clairement votre objectif, comme « je veux arrêter de fumer », « je veux avoir confiance en moi » ou encore « je veux vaincre ma phobie », et répétez des affirmations de préférence positives en lien avec ce but. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre sommeil, ne dites pas « je ne me réveille plus au milieu de la nuit » mais plutôt « je dors profondément ». En même temps que vous répétez ces phrases, imaginez-vous dans un lieu apaisant, fictif ou réel, afin de générer des bonnes ondes et de faciliter l'acceptation des affirmations. Pour parvenir à votre objectif, plusieurs séances seront probablement nécessaires, ne vous découragez donc pas si vous ne notez pas d'améliorations lors de votre première tentative.



COMMENT PRATIQUER ?

Certaines personnes sont plus réceptives à l'hypnose et parviennent plus facilement à entrer en transe que d'autres. Néanmoins, le contexte dans lequel vous pratiquez joue également beaucoup sur votre capacité à lâcher prise. Afin de parvenir à vous relaxer et à vous évader, isolez-vous dans un endroit calme, sans distractions (enfants, téléphone, télévision) et installez-vous confortablement, allongé ou assis. Choisissez également un moment où vous disposez de suffisamment de temps, le matin au réveil pour faire le plein d'énergie ou le soir avant de vous endormir. La durée de votre autohypnose peut varier en fonction de vos besoins mais généralement 10 à 20 minutes suffisent.

Gardez aussi à l'esprit que plus vous répéterez vos séances d'autohypnose, et plus il vous sera facile de vous relaxer et d'agir sur votre inconscient. Soyez donc régulier afin d'obtenir les meilleurs résultats.



QUELS SONT SES BIENFAITS ?

De plus en plus utilisée dans le domaine médical pour aider à réduire la douleur, faciliter la rémission, guérir les traumatismes psychologiques et apaiser les angoisses, l'hypnose peut aussi se pratiquer seule pour se sentir mieux au quotidien. Elle peut permettre, entre autres, de calmer votre stress, booster votre confiance en vous, soigner vos phobies, soulager certaines douleurs (règles, migraines, douleurs chroniques), surmonter une épreuve difficile (décès d'un proche, rupture douloureuse), arrêter de fumer ou encore soutenir la perte de poids. De manière générale, l'autohypnose vous permet d'être plus épanoui et en phase avec vous-même.



Lauren Ricard