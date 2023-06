Chalon Amicale Pétanque Boucicaut - Un nouveau virage, un nouvel équipement

Exit Amicale Pétanque Boucicaut. Bienvenue à Chalon Amicale Pétanque Boucicaut (CAPB). Une nouvelle dénomination pour "visualiser" encore plus son appartenance à la Ville de Chalon mais aussi générer une nouvelle dynamique dans le club présidé par Bernard Gauthier et qui a un parrain prestigieux en la personne de Zvonko Radnic. Un champion dont le palmarès est long comme un jour sans pain sur le plan départemental, national et international et qui aujourd'hui organise de nombreux rendez-vous pour faire connaitre et promouvoir ce beau sport qu'est la pétanque.

Ce nouveau virage semble porter ses fruits puisque le club qui a engagé deux équipes dans le championnat des clubs, 3e et 4e division (les rencontres se disputeront à raison de deux confrontations dans la même journée les 11 et 25 juin ; le 2 juillet et le 3 septembre) et qui s'est doté d'un nouveau coach en la personne de Salvatore Barletta, s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour le troisième tour de la Coupe de France qui se disputera au Breuil, le 18 juin prochain. Son équipe vétéran se porte bien également puisque après trois journées de compétition, elle est toujours invaincue.

Le début de saison à Boucicaut a été marqué par l'acquisition d'un nouvel équipement de la marque RZ. Il a été remis officiellement aux membres du club et notamment ceux du groupe compétition le mercredi 24 mai. Une remise faite en présence des mécènes de CAPB, Jérôme Ruget "Restaurant chez Jules", Thierry Vuillaume Le "1055", Quentin Juromenha pour l'entreprise de carrelage éponyme, des représentants de la mairie de Chalon, du parrain Zvonko Radnic et de nombreux membres du club. Ce fut l'occasion pour le président Bernard Gauthier de les remercier de leur soutien, de présenter le club, fort aujourd'hui de 62 licenciés, de saluer le bon début de saison de l'équipe vétéran et de rappeler les attentes du club : le lancement des travaux de la buvette, des sanitaires et de la fin des travaux d'éclairage des terrains de pétanque. Chose faite concernant cette dernière demande puisque les services techniques de la Ville sont intervenus la semaine passée.

Cette cérémonie s'est terminée autour du verre de l'amitié.