Comment bien gérer la mue de son chien ?

Si on adore son chien plus que tout au monde, on raffole beaucoup moins de ses touffes de poils qu'il laisse dans nos intérieurs au printemps et en automne, lors des mues saisonnières. Pour que Médor et vous-même puissiez vivre au mieux cette période délicate, voici quelques conseils.

Chaque année est rythmée par les sempiternelles mues saisonnières de votre toutou, à l'automne comme au printemps. Sur les tapis, les sols, les canapés, les lits mais aussi dans l'estomac de votre canidé, les pelotes de poils sont partout et nous mènent la vie dure. Si ce processus naturel est inévitable, on vous donne quelques astuces pour mieux le gérer.

UN PHÉNOMÈNE NATUREL

Les mues saisonnières sont des périodes pendant lesquelles le pelage de votre toutou se transforme pour s'adapter au mieux aux changements de température et à la lumière du jour. C'est ainsi qu'au printemps, le poil de Médor se fait plus court et plus aéré pour aborder l'été, tandis qu'à l'automne, il se densifie pour affronter l'hiver.

La mue est également le moment durant lequel les poils de votre chien atteignent leur longueur définitive et commencent à tomber pour laisser place aux nouveaux.



UN BROSSAGE RÉGULIER

Pour aider votre compagnon à quatre pattes à se débarrasser de ses poils morts, rien de tel que de le brosser. Et pour que ce soit plus efficace, il n'y a pas de secret, armez-vous de patience, l'important est la régularité ! Une fois par jour minimum, et ce pendant plusieurs semaines, utilisez une brosse adaptée au pelage de Médor. On remplace les brosses dures par un gant à picots par exemple, l'allié idéal qui permettra de caresser votre chien tout en le brossant.

Si vous avez l'impression que les poils morts sont toujours aussi nombreux sur la brosse, pas de panique, il n'y a rien de plus normal. En effet, cette pratique quotidienne ne réduira pas le temps de la mue mais aidera votre animal à ne pas ingurgiter ses poils morts (et contribue à réduire votre temps de ménage !)



LE TOILETTAGE POUR FAIRE PEAU NEUVE

Brosser votre loulou peut également être assorti d'une séance régulière de toilettage, surtout si ce dernier a les poils longs. Prenez rendez-vous chez le toiletteur ou, pour ceux qui préfèrent, donnez-lui un bain à domicile. Pour ce faire, utilisez un shampoing approprié, une lotion spécifique ou un soin démêlant mélangés à de l'eau. Masser le pelage d'un chien permet non seulement de le débarrasser de ses poils morts mais aussi de régénérer les nouveaux et de les assainir.



UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

Enfin, pour gérer au mieux la mue de votre canidé préféré, privilégiez une alimentation riche en protéines et en acides gras oméga 3 et 6. Vous pourrez également y ajouter quelques gouttes d'huile de saumon ou d'huile de chanvre, réputées pour fortifier le poil et le faire briller.



HARO SUR LA TONTE !

Si vous ne supportez plus les touffes de poils qui jonchent le sol de votre intérieur et que vous êtes tenté de tondre votre compagnon à quatre pattes, halte-là ! Le pelage de votre animal lui est utile à chaque saison et lui permet de réguler sa température. Le raser perturberait donc complètement le cycle de son poil, qui pourrait repousser de manière éparse ou au contraire accélérer la formation de sous-poils beaucoup plus drus.



Julie Pitaud



LES MUES SELON LES RACES

S'il existe autant de types de mues que de chiens, certaines races sont connues pour avoir une mue importante, à l'instar du husky, du welsh, du corgi et l'akita, mais aussi du labrador, du carlin ou encore du beagle.

À l'inverse, le yorkshire, le bichon frisé ou maltais, le terrier écossais et le shih tzu, pour ne citer qu'eux, perdent peu leurs poils lors du changement de saison.